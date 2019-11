Εικόνες-ΣΟΚ στην Αγγλία: Με ρόπαλα οι οπαδοί της Νάπολι, συγκρούστηκαν με την αστυνομία! (vid)

Επεισόδια προκάλεσαν οι οπαδοί της Νάπολι που ταξίδεψαν στην Αγγλία για το παιχνίδι του Champions League, στην πορεία τους προς το "Άνφιλντ".

Συγκεκριμένα, κρατούσαν ρόπαλα και συγκρούστηκαν με την αστυνομία, προκαλώντας μια πολύ έκρυθμη κατάσταση.

Δείτε βίντεο:

Police helicopter currently flying overhead at Anfield. Seems to be connected to this act of pre-match idiocy by some Napoli fans pic.twitter.com/20lOyu8Cq4 #LFC #UCL