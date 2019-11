"Πλήγμα" για Λίβεπουλ - Με νάρθηκα ένας από τους καλύτερους παίκτες της - Τι δήλωσε ο Κλοπ! (ΦΩΤΟ)

Premier League: Ο Φαμπίνιο τραυματίστηκε στην αναμέτρηση της Λίβερπουλ με την Νάπολι και αποχώρησε στο 19' αφήνοντας τη θέση του στον Βαϊνάλντουμ.

Μετά το τέλος του αγώνα πόζαρε μαζί με τον πρώην παίκτη της Τσέλσι Ντέκο και στη φωτογραφία φοράει νάρθηκα.

Ο Κλοπ με τη σειρά του, μετά το τέλος του αγώνα έγραψε:

"Δεν θέλω να πω τι πιστεύω. Είναι νωρίς ακόμα, αλλά ελπίζουμε να μην είναι κάτι τόσο σοβαρό. Πονάει αρκετά και είναι σε περιοχή που δεν θέλεις να έχεις πόνο, γύρω από τον αστράγαλο"

Ο τραυματισμός του:

Left ankle injury for Liverpool’s Fabinho. Forced eversion (rolls in) w/ some ext rotation when rolled on. Best case: contusion (bruise) leg/ankle. Worry for medial/inner sprain. Can have overlapping high or bony component. Hopefully minor. Knee seems ok. #EPL #LFC #PremierLeague pic.twitter.com/cAV7n5uWfw