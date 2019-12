Διέρρευσε ο νικητής της Χρυσής μπάλας - Αυτός είναι στην κορυφή - Εκτός 3αδας ο Ρονάλντο (ΦΩΤΟ)

Ένα έγγραφο που αποκαλύπτει το νικητή της Χρυσής Μπάλας και δεν είναι άλλος από τον Λιονέλ Μέσι.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με 446 ψήφους έναντι 382 του Βίρτζιλ φαν Ντάικ που βρίσκεται στην δεύτερη θέση, ενώ την τριάδα συμπληρώνει ο Μοχάμεντ Σαλάχ με 179.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρίσκεται εκτός 3αδας για δια δεύτερη φορά μετά από το 2007.

There is a 'leaked Ballon d'Or rankings' list leaked by an anonymous source earlier on Twitter today, in which Messi wins the award. pic.twitter.com/Uifzhxa5ov