Ποια Χρυσή Μπάλα; Ο οπαδός της χρονιάς σύμφωνα με την Equipe

Το βραβείο του οπαδού της χρονιάς απένειμε η Equipe την ώρα που όλοι περιμένουν τα αποτελέσματα της «Χρυσής Μπάλας».

Ο λόγος για έναν φίλο της Νιούκαστλ ο οποίος ταξίδεψε 110 μίλια, δηλαδή, 178 χιλιόμετρα για να χτυπήσει το κουδούνι της εξώπορτας ενός φίλου του οπαδού της Έβερτον να τον... πειράξει και να φύγει, μετά το αποτέλεσμα της αναμέτρησης των δύο ομάδων.

