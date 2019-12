Αυτή είναι η πιο δημοφιλής ομάδα στην Ελλάδα - "Μάχη" ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ (ΦΩΤΟ)

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός: Το ντέρμπι ανάμεσα στους δυο πρωτοπόρους πέρασε και ήρθε ισόπαλο με 1-1. ωστόσο σύμφωνα με την Deportes&Finanzas οι Ερυθρόλευκοι είναι εκείνοι που έχουν τη μεγαλύτερη δημοτικότητα στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, οι πέντε πιο δημοφιλείς σύλλογοι της Ελλάδας είναι κατά σειρά ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός και ο Άρης, βάσει των συνολικών αντιδράσεων στο Instagram των ομάδων για τον μήνα Νοέμβριο.

Οι ερυθρόλευκοι είναι με διαφορά πρώτοι στη λίστα με 2,98 εκατ. interactions, ενώ δεύτερος είναι ο ΠΑΟΚ με 1,84. Από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι τρεις έχουν κάτω από 1 εκατ. αντιδράσεις, με την Ένωση να μετράει 977 χιλιάδες, το τριφύλλι 519 χιλιάδες και τους κίτρινους 264 χιλιάδες interactions.

TOP 5 most popular greek football clubs ranked by total interactions on #instagram during november 2019



1.@olympiacosfc 2,98M

2.@PAOK_FC 1,84M

3.@AEK_FC_OFFICIAL 977K

4.@paofc_ 519K

5.@ARIS__FC 264K pic.twitter.com/zfBH7WEqt1