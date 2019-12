Τα πήρε κρανίο ο Εζίλ! Γιατί εξαγριώθηκε με Λακαζέτ; (ΒΙΝΤΕΟ)

Στον Λακαζέτ φώναζε ο Μεσούντ ΟΖίλ μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης της Άρσεναλ με τη Μπράιτον στο «Έμιρεϊτς».

Στο σφύριγμα της λήξης, με την εξέδρα να έχει «παγώσει», ο Γερμανός φώναζε προς την κατεύθυνση που βρισκόταν ο Λακαζέτ. Σύμφωνα με τους Βρετανούς δημοσιογράφους, οι δύο ποδοσφαιριστές είχαν λογομαχία, αλλά δεν συνεχίστηκε αυτό...

Tempers flare at full-time... @OfficialBHAFC achieve their first ever away win at Arsenal, leaving the Emirates in stunned silence#PLonPrime #ARSBHA pic.twitter.com/17wY8Robit