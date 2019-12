Αυτη η Λάτσιο μπορεί ακόμα και τον τίτλο! "Πάτησε" τη Γιουβέντους με επική ανατροπή (ΒΙΝΤΕΟ)

Serie A: Με τέτοιους θριάμβους σαν τον αποψινό, ποιος μπορεί να αρνηθεί στη Λάτσιο να κάνει όνειρα ακόμα και για το πρωτάθλημα;

Η ομάδα της Ρώμης έφτασε σε τεράστια νίκη επί της Γιουβέντους μετά από 16 ολόκληρα χρόνια και μπήκε γερά στη μάχη του τίτλου. Πλεόν οι Λατσιάλι απέχουν 5 βαθμούς από την πρωτοπόρο Ίντερ, ενώ πλησίασαν την αποψινή τους αντίπαλο στους 2.

Η Γιούβε προηγήθηκε με κοντινό πλασέ του Ρονάλντο έπειτα από παράλληλο γύρισμα του Μπεντανκούρ, όμως η Λάτσιο αντεπιτέθηκε και γύρισε το ματς.

Στο 45+1' ο Φελίπε ισοφάρισε με κεφαλιά από σέντρα του Αλμπέρτο και το παιχνίδι "στράβωσε" εντελώς για τη Γιουβέντους στο 69', όταν ο Κουαδράδο είδε απευθείας κόκκινη κάρτα.

Στο 74' ο Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς έκανε το 2-1 με αριστερό σουτ από καταπληκτική ασίστ του Αλμπέρτο. Στο 79' ο Σέζνι έσωσε προσωρινά τη Γιουβέντους αποκρούοντας το πέναλτι του Ιμόμπιλε, αλλά στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Καϊσέδο "έγραψε" το τελικό 3-1 στην αντεπίθεση.

Amazing pass from Ronaldo to set up the play for his goal.

pic.twitter.com/LBNVdKWrHz