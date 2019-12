Τρομερό στιγμιότυπο στο Σίτι-Γιουνάιτεντ - Πανηγύρισε με τον... δάσκαλο του ο Σόλσκιερ (ΒΙΝΤΕΟ)

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πανηγύρισε μια πολύ σημαντική νίκη επί της Μάντσεστερ Σίτι με 2-1 μέσα στο "Έτιχαντ" και ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ το χάρηκε με την ψυχή του.

Ο Νορβηγός πανηγύρισε αρχικά με τους παίκτες του, όμως στη συνέχεια πήγε στην εξέδρα των επισήμων που βρισκόταν ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον και του έκανε ένα νόημα με μία "γροθιά".

Ole Gunnar Solskjaer to Sir Alex Ferguson after the game [sky] pic.twitter.com/v0Tn8iVwxC #MUFC