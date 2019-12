Θα μας τρελάνεις, ρε Σκόκο; "Αλήτικο" κοντρόλ α λά... Ντένις Μπέργκαμπ! (ΒΙΝΤΕΟ)

Η Ρίβερ Πλέιτ κατέκτησε το κύπελλο Αργεντινής επικρατώντας στον τελικό της Σεντράλ Κόρντομπα με 3-0, με τον πρώην άσο της ΑΕΚ, Νάτσο Σκόκο να είναι εκπληκτικός.

Ο Αργεντινός πέτυχε ένα γκολ, είχε και μία ασίστ, ενώ πρόσφερε και θέαμα με φάσεις όπως η παρακάτω...

This video is so satisfying to watch. That control by River Plate's Scocco is absolutely magical. Dennis Bergkamp-esque. pic.twitter.com/8k1kQ9B3jd