"Καθάρισε" με γκολάρες Ρονάλντο η Γιουβέντους - "Κόλλησε" ξανά η Μίλαν (ΒΙΝΤΕΟ)

Serie A: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της Γιουβέντους, καθώς πέτυχε δύο γκολ και οδήγησε την ομάδα του σε νίκη με 3-1 επί της Ουντινέζε, η οποία την ανέβασε ξανά στην κορυφή της βαθμολογίας, έναν βαθμό πάνω από την Ίντερ.

Ο Πορτογάλος σταρ άνοιξε το σκορ με ωραίο σουτ στην κίνηση στο 9' και στο 37' πλάσαρε άψογα τον αντίπαλο γκολκίπερ έπειτα από κάθετη πάσα του Ιγκουαΐν για το 2-0. Ο Μπονούτσι έκανε το το 3-0 στο 45' και η Ουντινέζε μείωσε στο τελικο 3-1 με τον Πουσέτο στο 94'.

Η Μίλαν δεν κατάφερε να νικήσει τη Σασουόλο, μένοντας στο 0-0 εντός έδρας, η Μπολόνια επικράτησε 2-1 της Αταλάντα, ενώ Βερόνα και Τορίνο αναδείχθηκαν ισόπαλες 3-3 σε συναρπαστικό ματς.

This tap-in by Ronaldo is epic....



rOnAlDo oNlY ScOrEs tAp-iNs pic.twitter.com/bkjGaKEV0l