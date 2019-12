Θα τους τρελάνει όλους ο Μπέιλ! Απίθανο τι έκανε στον αγώνα της Ρεάλ - Οργή των οπαδών (ΒΙΝΤΕΟ)

Δεν έχουν τελειωμό τα... παραπτώματα του Γκάρεθ Μπέιλ, με την κίνηση του στον αγών της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Βαλένθια να ξεπερνάει κάθε προηγούμενο.

Ο Ουαλός βρισκόταν στον πάγκο της Βασίλισσας όταν το ματς ήταν στο 0-0 και ενώ η αγωνία είχε "χτυπήσει" κόκκινο για τους Μερένγχες εκείνος βρήκε την ώρα να παίξει το λεγόμενο Bottle Flip Challenge, πετώντας δηλαδή ένα μπουκάλι νερό με στόχο να το προσγειώσει… όρθιο.

Δείτε το βίντεο:

Real Madrid are paying Gareth Bale £500,000 per week to do the Bottle flip challenge on the bench. pic.twitter.com/HwKybbWNOA