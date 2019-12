Απίστευτη κίνηση από Κριστιάνο Ρονάλντο! Αρνήθηκε το περιβραχιόνιο (ΒΙΝΤΕΟ)

Το highlight του αγώνα της Γιουβεντους με την Ουντινέζε ήταν αυτόμ που έκανε ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Γκονζάλο Ιγκουαΐν που ήταν αρχηγός της Γιουβέντους στην αναμέτρηση με την Ουντινέζε, έγινε αλλαγή και έδωσε το περιβραχιόνιο στον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Πορτογάλος ωστόσο, αρνήθηκε να το φορέσει καθώς είναι μόλις δύο χρόνια στους «μπιανκονέρι» και το έδωσε στον μέσο της ομάδας Μπλεζ Ματουιντί.

Respect



Ronaldo refused the captain's armband and handed it to Matuidi due to his seniority at the club. pic.twitter.com/UAWIzzui3Z