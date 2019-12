Όσα έλεγε ο Αρτέτα για την Άρσεναλ και οι εντολές του Πεπ για... κατασκοπεία!

Ο Μικέλ Αρτέτα στα 37 του αναμένεται να γίνει ο νέος προπονητής της Άρσεναλ, ομάδα για την οποία είχε μιλήσει στο ντοκιμαντέρ AllOrNothing της Μάντσεστερ Σίτι και στο οποίο ο Πεπ Γκουαρδιόλα του έκανε πλάκα δίνοντάς του εντολή για... κατασκοπεία πριν από ματς των «πολιτών» με τους «κανονιέρηδες».

Ο Ισπανός προπονητής, προτού καν ολοκληρώσει την ποδοσφαιρική του καριέρα είχε αρχίσει να παρακολουθεί τα απαραίτητα σεμινάρια για να πάρει το δίπλωμα και να μπορεί να δουλέψει στον πάγκο ομάδας κορυφαίου επιπέδου.

«Πέρασα πέντε χρόνια στην Άρσεναλ, έχω νωπές μνήμες και ξέρω την ομάδα... Είχα αρχίσει να δουλεύω στα τμήματα υποδομής μέχρι που ήρθε ο Πεπ και με έπεισε ν' αποδεχθώ την πρόκληση και το νέο ξεκίνημα μαζί του στη Σίτι» είχε αναφέρει ο Αρτέτα στο ντοκιμαντέρ του Amazon, ενώ, ο Γκουαρδιόλα του είχε κάνει και πλάκα πριν από ματς με την Άρσεναλ, ζητώντας του... εκτενή αναφορά με την πιο εύκολη κατασκοπεία που θα μπορούσε να έχει κάνει στην προετοιμασία του αγώνα με τους Λονδρέζους!

ΠΗΓΗ: england365.gr

Mikel Arteta's time as the main man could be here...



Speaking on #AllOrNothing, he reflects on his time with @Arsenal and journey into coaching pic.twitter.com/Oc4GaLqxSi