Πάρταρε στον γάμο του αδελφού του και έχασε την προπόνηση της Γιουνάιτεντ ο Πογκμπά! (ΒΙΝΤΕΟ)

Θα αργήσει λίγο παραπάνω η επιστροφή του Πολ Πογκμπά στις αγωνιστικές υποχρεώσεις με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτετ.

Απ' ότι φαίνεται, ο Γάλλος ξεσάλωσε στον γάμο του αδερφού του και ο χορός σε συνδυασμό με την ευθυμία από το ποτό, τον έβγαλαν νοκ άουτ.

Το πρωί της Τρίτης ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ τον περίμενε πως και πως να επιστρέψει, ωστόσο, ο Νορβηγός προπονητής ενημέρωσε τους εκπροσώπους του Τύπου πως ο παίκτης απλά τηλεφώνησε και είπε ότι είναι άρρωστος, παίρνοντας δυο – τρεις μέρες άδεια για ν' αναρρώσει...

Paul Labile Pogba had a blast at his brother’s wedding pic.twitter.com/TwEpicXATU