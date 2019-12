Πήρε τη θέση ΠΑΟΚτσή και ψάχνεται! Ξέμεινε από ομάδα τεχνικός που μετρούσε στη Super League

Η θητεία του Σα Πίντο στον πάγκο της Μπράγκα αποδείχτηκε βραχύβια.

Δεν άντεξε πολύ καιρό ο πρώην τεχνικός του ΟΦΗ και του Ατρόμητου, ο οποίος είχε αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας, όταν ο Αμπέλ Φερέιρα αποχώρησε με προορισμό τον ΠΑΟΚ.

Παρά την πρώτη θέση στον 11ο όμιλο στο Europa League, ο Πορτογάλος τεχνικός πλήρωσε το μάρμαρο για το γεγονός ότι στο πρωτάθλημα η Μπράγκα είναι στην 8η θέση.

"A SC Braga, SAD comunica a rescisão do contrato do treinador da equipa principal de futebol, Ricardo Sá Pinto. A constituição da nova equipa técnica será anunciada antes do regresso do plantel aos trabalhos, agendado para dia 27".



Sabe mais em https://t.co/QIhfCMEM7v pic.twitter.com/ggdEfPp6Dw