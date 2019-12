Μπράβο στον Εζίλ! Μάθατε τί έκανε ο τύπος; Τα έσκασε για τα παιδιά που έχουν ανάγκη

Μία φοβερή κίνηση έκανε ο Μεσούντ Εζίλ. Ο μεσοεπιθετικός της Άρσεναλ ανακοίνωσε μέσω των social media ότι, όπως είχε τάξει μετά το γάμο του το καλοκαίρι, κάλυψε τα έξοδα 219 χειρουργικών επεμβάσεων για παιδιά που το έχουν ανάγκη, ενώ προανήγγειλε ακόμα 1.000 επεμβάσεις που θα φροντίσει για το κόστος τους.

«Έγιναν ήδη 219 επεμβάσεις, αλλά υπάρχουν ακόμα πολλές που έρχονται! Όπως ανακοινώσαμε με τη σύζυγό μου, Αμίν, πριν το γάμο μας τον Ιούνιο του 2019, καλύπτουμε τα έξοδα για ακόμα 1.000 επεμβάσεις παιδιών που το έχουν ανάγκη ανά τον κόσμο!», ανέφερε το μήνημα του Εζίλ στο twitter.

219 operations are already done, but there’s still many more to come going forward! As my wife Amine and I announced before our wedding in June 2019, we're covering the costs of another 1,000 life-changing surgeries for children in need around the world. 1/3 pic.twitter.com/HSY8rdiogp