Μοναδικό βίντεο του ΠΑΟΚ - Η υπέροχη ατμόσφαιρα στην Τούμπα με τα 10232 αρκουδάκια

Ένα μοναδικό βίντεο δημοσίευσε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ με την υπέροχη ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι οπαδοί των Ασπρόμαυρων στον αγώνα με τον Ατρόμητο.

Δεκάδες φίλαθλοι του Δικεφάλου συμμετείχαν στο «Teddy Bear Toss», όπου για κάθε αρκουδάκι που πετάχτηκε στο γήπεδο της Τούμπας, το PAOK Action πρόσφερε 1€ σε φιλανθρωπικά ιδρύματα.



We show our love and affection for the children that need our help. Thank you all for participating in Teddy Bear Toss