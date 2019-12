Ράκος ο Μουρίνιο - Παραλίγο να βάλει τα κλάματα σε ζωντανή μετάδοση (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Ζοσέ Μουρίνιο παρουσιάστηκε συγκινημένος μετά τη νίκη της Τότεναμ επί της Μπράιτον και αποκάλυψε πως πέρασε δύσκολα Χριστούγεννα εξαιτίας του θανάτου του σκύλου του.

"Για να είμαι ειλικρινής, τα Χριστούγεννα ήταν πολύ λυπηρά, καθώς πέθανε ο σκύλος μου και ο σκύλος μου ήταν η οικογένειά μου", δήλωσε εμφανώς συγκινημένος ο Πορτογάλος μετά το παιχνίδι.

Δείτε το βίντεο:

Sad news to start the day from Jose Mourinho...



Hopefully the football will bring a smile to his face#PLonPrime pic.twitter.com/ihN49HvF4H