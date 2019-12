Τρώνε τη σκόνη τους Μέσι και Λεβαντόφσκι! Αυτός είναι ο κορυφαίος σκόρερ για το 2019

Αν νομίζετε, ότι ο Λιονέλ Μέσι και ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι είναι οι κορυφαίοι σκόρερ της χρονιάς που φεύγει απατάστε πλάνην οικτρά. Άλλος είναι αυτός που θα διαβεί τον Ρουβίκωνα.

Ο λόγος για τον Αμπντεραζάκ Χαμντάλα, ο οποίος πέτυχε χατ τρικ στο παιχνίδι της Αλ Νασρ απέναντι στην Αλ Φεϊχά φτάνοντας στα 57 γκολ για το 2019.

Έτσι, έγινε ο πρώτος σκόρερ του έτους περνώντας τον Λεβαντόφσκι (54 γκολ) και τον Λιονέλ Μέσι (50 γκολ)

«Είμαι πολύ χαρούμενος που έγινα ο κορυφαίος σκόρερ του κόσμου για το 2019 με 57 γκολ. Είναι τιμή για όλους» δήλωσε ο 29χρονος στράικερ για το μεγάλο επίτευγμά του.

The top scorer for 2019 is...



Lewandowski

Messi



Abderrazak Hamdallah! https://t.co/7YCVzzOPMb pic.twitter.com/dH91KiqGnf