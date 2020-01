Ο Άμπραχαμ αισθάνθηκε... Ντρογκμπά στην τοποθεσία Έμιρεϊτς!

Σε ό,τι αφορά τη σχέση του με την Άρσεναλ, έκανε το πρώτο βήμα την περασμένη Κυριακή και ... θύμισε σε όλους τις στιγμές που ο Ιβοριανός παλαίμαχος στράικερ έκανε πάρτι κόντρα στους «κανονιέρηδες».

Ο Άμπραχαμ, το έψαξε πολύ το γκολ στο πρόσφατο ντέρμπι του Λονδίνου...

Είχε ευκαιρίες, ταλαιπωρήθηκε, είναι η αλήθεια, από την άμυνα της ομάδας του Μικέλ Αρτέτα, δεν κατάφερε να κάνει τις κινήσεις που θα ήθελε, όμως, όταν πλέον οι αντίπαλοί του είχαν αρχίσει να χάνουν δυνάμεις και μυαλό, ο Άγγλος στράικερ το εκμεταλλεύτηκε για να φέρει ολοκληρωτικά τούμπα το ματς στο «Έμιρεϊτς».

Στον πανηγυρισμό του... ξύπνησε μνήμες. Ευχάριστες για τους οπαδούς της Τσέλσι, τρομερά δυσάρεστες για εκείνους της Άρσεναλ...

Ο Άμπραχαμ, αισθάνθηκε για λίγο... Ντρογκμπά, με τον Ιβοριανό θρύλο να έχει καταγράψει 13 γκολ απέναντι στους «κανονιέρηδες» και τον νυν επιθετικό των «μπλε» να κάνει την αρχή στα τελειώματα του 2019, προετοιμάζοντας το έδαφος για ό,τι θ' ακολουθήσει...

Δείτε το γκολ και τον πανηγυρισμό του και... θυμηθείτε τα «χτυπήματα» του μεγάλου, Ντιντιέ:

Didier Drogba goals against Arsenal: 13



Tammy Abraham hit the Drogba celebration after scoring the winner against Arsenal yesterday pic.twitter.com/jJEQ7II5Af