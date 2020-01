Απίστευτο "έγκλημα" στον ΠΑΟ - Έκανε "δώρο" κορυφαίο Έλληνα άσο - Έχασε πολλά εκατομμύρια!

1.521 views 0 shares

Παναθηναϊκός - Οδυσσέας Βλαχοδήμος: Τα σενάρια που φέρνουν τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο στο στόχαστρο του Άγιαξ, "ξυπνούν" και πάλι μνήμες για τον τρόπο που "έκλεισε" στην Μπενφίκα και τον τότε χειρισμό του Παναθηναϊκού, η διοίκηση του οποίου επικρίνεται για την "αβλεψία" της να συμπεριλάβει στο deal ποσοστό μεταπώλησης.

Αφού ξεκαθαρίσουμε πως ανεξαρτήτως τι λέγεται σε Ελλάδα και Πορτογαλία δεν υπάρχει τίποτα το... ισχύον ή τρέχον που να καθιστά ρεαλιστική την προοπτική μιας μεταγραφής του παίκτη στο Άμστερνταμ, ας θυμηθούμε λίγο το πλαίσιο εκείνης της υπόθεσης.

Οι Λουζιτανοί, τελευταία μέρα της μεταγραφικής περιόδου του καλοκαιριού του '17, κατέθεσαν στον Παναθηναϊκό πρόταση 2 εκατ. ευρώ, προσφέροντας έναν ποδοσφαιριστή τους ως έμψυχο αντάλλαγμα (τον Όλα Τζον, χωρίς να είναι "δεσμευτική" η επιλογή) και δίνοντας στους Πράσινους ένα ποσοστό μεταπώλησης 15%.



Ο Παναθηναϊκός δέχτηκε την πρόταση, ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος πήγε να συζητήσει τους όρους του δικού του συμβολαίου στα γραφεία των Πράσινων, ωστόσο δεν κατέστη δυνατό σε διάστημα λίγων ωρών να ολοκληρωθεί το deal.

Η Mπενφίκα όμως επανήλθε. Μέσα στο φθινόπωρο, κάλεσε τον διεθνή τερματοφύλακα στη Λισαβόνα, όπου και τον έπεισε απολύτως για την προοπτική του στο project των "αετών".

Και τότε, σε μια κίνηση πολύ σπάνια στο παζάρι, σε χρονική περίοδο εκτός μεταγραφικού παζαριού, οι πρωταθλητές Πορτογαλίας έκαναν μια συγκεκριμένη πρόταση στον Παναθηναϊκό, προσφέροντας 1,5 εκατ. ευρώ, όλα μετρητά, κάτι που τότε αποτελούσε το μόνο μέλημα των Πράσινων, αφού ο Γιάννης Αλαφούζος είχε ανακοινώσει πως δεν θα συνέχιζε τη χρηματοδότησή τους.

Ήταν προσφορά που δεν είχε τη δυνατότητα διαπραγμάτευσης η ελληνική ομάδα. Η Μπενφίκα έκανε τη... χάρη να καταθέσει μια πρόταση εκτός μεταγραφικής περιόδου, να μην "κυνηγήσει" να αποκτήσει ελεύθερο τον παίκτη (που θα μπορούσε αν ο Ody έκανε προσφυγή, όπως τότε μπορούσαν όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού) και να προσφέρει στο "τριφύλλι" αυτό που εκείνη τη στιγμή ζητούσε: μετρητά!

Εξυπακούεται πως γι' αυτήν την "παραχώρησή" της ήταν αυτονόητο πως δεν θα έφτανε την προσφορά της στα επίπεδα της καλοκαιρινής (2 εκατ. ευρώ + 15% μεταπώληση), αυτονόητο πως δεν άφησε και περιθώρια στον Παναθηναϊκό να τη συζητήσει και να ζητήσει κάτι περισσότερο.

Το τότε μήνυμα ήταν ξεκάθαρο: αυτή είναι η προσφορά, take it or leave it. Και φυσικά, στο "τριφύλλι" έχοντας απόλυτη οικονομική ανάγκη, αλλά και κρατώντας τον παίκτη ως το τέλος της σεζόν, την έκαναν δεκτή.