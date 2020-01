Τί έκανες ρε Εμπαπέ; Αυτή θα ήταν η γκολάρα του αιώνα αν έμπαινε (ΒΙΝΤΕΟ)

Τρελό γλέντι έστησε η Παρί εναντίον της Σεντ Ετιέν. Οι Παριζιάνοι επικράτησαν με 6-1 με τους Μπαπέ και Νεϊμάρ να πετυχαίνουν από ένα γκολ και να κάνουν φοβερό σόου.

Λίγο πριν τη λήξη αμφότεροι είχαν μία φοβερή συνεργασία.

Ο Βραζιλιάος με ωραία προσποίηση άφησε την μπάλα στον Γάλλοςκαι εκείνος με σουτ-ραμπόνα έξω από την περιοχή προσπάθησε να «σκοτώσει» για 7η φορά τον Μουλέν, αλλά η μπάλα κατέληξε άουτ.

Αν έμπαινε θα ήταν χωρίς αμφιβολία το γκολ της ζωής του. Η Θεά Τύχη όμως δεν ήταν με το μέρος του...

Mbappe and Neymar just joking in the French League. Wtf pic.twitter.com/OSjUMLSsnx