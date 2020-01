Ο Βασιλιάς είναι ξανά εδώ! Τεράστια νίκη της Μίλαν με "υπογραφή" Ζλάταν - Το "κάρφωσε"! (ΒΙΝΤΕΟ)

Το πρώτο του γκολ στη δεύτερη θητεία του με τη φανέλα της Μίλαν πέτυχε ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, οδηγώντας τους Ροσονέρι σε σπουδαία εκτός έδρας νίκη επί της Κάλιαρι με 2-0.

Ο Ραφαέλ Λεάο άνοιξε το σκορ με τυχερό γκολ στο 46' και στο 64' ήταν η σειρά του Ζλάταν να "χτυπήσει", με τον Σουηδό να σκοράρει με αριστερό πλασέ στην κίνηση και να διαμρφώνει το τελικό σκορ.

Με το σημερινό τρίποντο η Μίλαν ανέβηκε στην 8η θέση και πλησίασε την 6η Κάλιαρι στους 4 πόντους, κάνοντας ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια που κάνει να προλάβει το "τρένο" της Ευρώπης.

