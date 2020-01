Θα τον πάρει η ΑΕΚ και θα πει και ένα τραγούδι! (ΒΙΝΤΕΟ)

1.172 views 0 shares

ΑΕΚ: Τo who is who είναι ο Νταμιάν Πολάνσκι

Η ΑΕΚ με αστραπιαίες κινήσεις έκλεισε τον Νταμιάν Σιμάνσκι, ο οποίος, όπως σας ενημέρωσε το sportdog, φέρεται να βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα, για να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει τον δανεισμό του από την Αχμάτ Γκρόσνι.

Πρόκειται για μία πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση ποδοσφαιριστή, για τον οποίο η ρωσική ομάδα πλήρωσε 1,5 εκατ.Ευρώ στη Βίσλα Πλοκ πέρσι τον Γενάρη, προκειμένου να τον κάνει δικό της. Στο προηγούμενο πρωτάθλημα έπαιξε σε 9 ματς (στην Ekstraklasa είχε 20 και 2 γκολ την ίδια χρονιά πριν πάρει μεταγραφή) τη φετινή σεζόν όμως έχει παίξει μόνο 4 φορές, καθώς εδώ και καιρό είχε μπει στην λίστα με τους υπό παραχώρηση παίκτες.

Ο 24χρονος είναι διεθνής με την Πολωνία (4 συμμετοχές). Το ντεμπούτο του ήταν στις 7 Σεπτεμβρίου 2018 εναντίον της Ιταλίας για το Nations League. Θεωρείται μέσος box to box, ένα χαρακτηριστικό που δεν το διέθετε ο Μεμίσεβιτς, του οποίου το όνομα είχε ακουστεί τις προηγούμενες ημέρες. Ξεκίνησε επαγγελματικά στη Μπέλσατοφ (2013-16), συνέχισε στη Γιαγκελόνια (2016-17) και Βίσλα Πλοκ (2017-18), πριν τον τελευταίο σταθμό στην πατρίδα του (στο Πλοκ) και τη μεταγραφή του στη Ρωσία.

Κοιτάζοντας τα στατιστικά του διαπιστώνει κανείς, ότι είναι μέσος που βρίσκει δίχτυα, δεν το λες σκόρερ, αλλά σίγουρα ασίστμαν. Στην τελευταία του σεζόν στην Ekstraklasa μοίρασε 5 γκολ σε 20 αγωνιστικές.

Πάρτε μία γεύση από τον ποδοσφαιριστή:

Οι συνονόματοι Σιμάνσκι

Αξίζει να σημειωθεί, ότι δεν είναι ο μόνος δημοφιλής Νταμιάν Σιμάνσκι στην Πολωνία. Με μία πρόχειρη έρευνα ανακαλύψαμε, ότι ο ποδοσφαιριστής μοιράζεται το ίδιο όνομα και επίθετο με τραγουδιστή που αρέσκεται στο ρομαντικό, μουσικό ρεπερτόριο.

Υπάρχει όμως και δημοσιογράφος που ασχολείται με το οικονομικό ρεπορτάζ που έχει το ίδιο όνομα με τον ποδοσφαιριστή. Αρθρογραφεί στην πολωνική έκδοση της ιστοσελίδας «Business Insider» και στο «Gazety.pl».