Ξέσπασμα Μουρίνιο για Κέιν - Να τι απάντησε για την επιστροφή του (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Ζοσέ Μουρίνιο μίλησε για την απουσία του Χάρι Κέιν από την αγωνιστική δράση, για τον οποίο κανείς δεν γνωρίζει εάν προλάβει να επιστρέψει τη φετινή χρονιά.

Συγκεκριμένα ο Πορτογάλος τεχνικός έδειξε ενοχλημένος από το γεγονός πως συνέχεια τον ρωτάνε για το πότε θα επιστρέψει ο Άγγλος άσος και σχολίασε:

"Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Δεν ξέρω, αν με ρωτάτε κάθε φορά σε κάθε συνέντευξη Τύπου θα σας λέω συνέχεια ότι δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν θα είναι μέσα Απρίλη, τέλος Απρίλη, τον Μάιο ή την επόμενη σεζόν..."



Harry Kane out until next season? pic.twitter.com/2EsMxB6G1i