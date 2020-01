Απίθανο σκηνικό! Παίκτης κλώτσησε το σημαιάκι και καρφώθηκε στο... ευαίσθητο σημείο οπαδού (vid)

Δεν ξανάγινε αυτό που συνέβη στην Αγγλία, στον αγώνα της Νιούκαστλ με την Τσέλσι, όταν ο Χέιντεν με κεφαλιά στο 94ο λεπτό χάρισε στις Καρακάξες μια σπουδαία νίκη.

Στους πανηγυρισμούς ο Ματ Ρίτσι έχοντας τρέξει προς το κόρνερ για να πανηγυρίσει με τους υπόλοιπους κλώτσησε το σημαιάκι του κόρνερ.



Αυτό έφυγε τελείως από τη θέση του και ... καρφώθηκε στην ευαίσθητη περιοχή ενός οπαδού της ομάδας!

So, in the frantic celebrations of Newcastle's late winner today, Matt Ritchie booted the corner flag straight into a fan's crown jewels.



Pay close attention to the right-hand side of the screen. pic.twitter.com/zgBt3YLzmE