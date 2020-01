Θα σας τρυπήσει τα αφτιά! Απίθανη κραυγή του σπορτκάστερ στο Γουλβς-Λίβερπουλ (ΒΙΝΤΕΟ)

Χαμός έγινε στο κανάλι της Γουλβς την ώρα που ο Χιμένες ισοφάριζε σε 1-1 τη Λίβερπουλ.

Ο Μεξικανός άνοιξε τη μπάλα δεξιά για τον Ισπανό κι εκείνος τον ξαναβρήκε στην περιοχή σε εξαιρετική θέση για το προσωρινό 1-1 και ο σπίκερ στο επίσημο κανάλι της Γουλβς... αποτρελάθηκε στο γκολ που πέτυχε η ομάδα του.

Υπενθυμίζεται, ότι η Λίβερπουλ πέρασε με το τελικό 2-1 από το «Μολινό».

It wasn't to be our night, but what a moment... @AdamaTrd37 and @Raul_Jimenez9 link up yet again to send Molineux over the edge.



pic.twitter.com/UUHaJIyXcK