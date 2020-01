Ο κρυφός... μάγος των Κόκκινων - Αυτός σπάει τα κοντέρ με τη Λίβερπουλ (ΦΩΤΟ)

Premier League: Ο Τζο Γκόμεζ πραγματοποιεί εξαιρετική χρονιά στη Λίβερπουλ και παρότι ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ συγκεντρώνει όλα τα βλέμματα πάνω του, ο Άγγλος αμυντικός κλέβει λίγη από την δόξα του.

Συγκεκριμένα ο 22χρονος άσος συμπλήρωσε 35 συμμετοχές στο αγγλικό πρωτάθλημα και σε αυτές οι Κόκκινοι έχουν δεχτεί μόλις 8 γκολ!



Liverpool have conceded goals in Joe Gomez's last @premierleague apps #Liverpoolfc pic.twitter.com/LRYXyuGGpb