Φινάλε Σούπερ Λιγκ με εκπλήξεις – Η τρομερή απόδοση στον ΠΑΟΚ και η ευκαιρία ΑΕΚ-Ολυμπιακού

Το ελληνικό πρωτάθλημα ολοκληρώνεται απόψε και στο Onlinebet24.gr βρίσκουμε προτάσεις για όλα τα ματς της ημέρας, αν και το πρόγραμμα είναι πολύ δύσκολο.

Στο ΑΕΛ – Ολυμπιακός δεν υπάρχει βαθμολογικό κίνητρο, αφού η ομάδα του Αλέξη Κούγια καθάρισε με την παραμονή μετά το «διπλό» στην ΑΕΚ, ενώ οι Πειραιώτες θα τερματίσουν σίγουρα δεύτεροι. Ο Πέδρο Μαρτίνς πάντως, παρότι θα κάνει αλλαγές, θέλει νίκη και καλή εμφάνιση. Αξίζει το διπλό και Over 1.5, ενώ με τα γκολ θα… παίξουμε και στο Άρης – Ξάνθη. Επίσης δεν υπάρχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, ωστόσο οι Θεσσαλονικείς είναι καλύτερη ομάδα και θα αποχαιρετήσουν τη σεζόν με μία μεγάλη νίκη.

Άνετο διπλό περιμένω και για την ΑΕΚ, η οποία θέλει να βρει καλή ψυχολογία απέναντι στον υποβιβασμένο Λεβαδειακό πριν τον μεγάλο τελικό με τον ΠΑΟΚ. Ο Δικέφαλος του Βορρά από την πλευρά του πηγαίνει στον ΠΑΣ που… καίγεται για τη νίκη, ώστε να έχει ελπίδες για να σωθεί, όμως μάλλον είναι αργά. Οι Θεσσαλονικείς θέλουν το αήττητο και εφόσον η ισοπαλία δεν βολεύει τους γηπεδούχους, δεν μπορώ να προσπεράσω το 2.00 σε ματς του ΠΑΟΚ!

Στο Αστέρας Τρίπολης – Πανιώνιος το ενδιαφέρον είναι μονόπλευρο, καθώς οι Αρκάδες με νίκη σώνεται ανεξαρτήτως άλλων αποτελεσμάτων και δεν θα κλωτσήσουν τέτοια ευκαιρία. Πάντως δεν έχουν εύκολα το γκολ και δύσκολα θα ξεφύγει το σκορ, ενώ στο Περιστέρι περιμένω ματσάρα στο Ατρόμητος – ΟΦΗ. Οι γηπεδούχοι είναι αδιάφοροι, ωστόσο δεν πρόκειται να χαριστούν στους Κρητικούς που… καίγονται για βαθμό ή βαθμούς ώστε να σωθούν (εάν δεν νικήσει ο ΠΑΣ έχουν σίγουρα τα μπαράζ!). Δεν θα κάτσει να χάσει ο Ατρόμητος, ειδικά στο αντίο του Νταμίρ Κάναντι. Έχει καλύτερη ομάδα και μπορεί να νικήσει. Θα έκανα κάλυψη με 1χ, όμως δεν αξίζει η απόδοση, οπότε πάμε στο Drew No Bet.

Προτάσεις για μονά αποδεκτά ή δυάδα:



19:00 ΑΕΛ-Ολυμπιακός: 2 και over 1.5 (1.65)

19:00 Αρης-Ξάνθη: 1 και over 1.5 (1.50)

19:00 Αστέρας Τρίπολης-Πανιώνιος: 1 και under 3.5 (1.95)

19:00 Ατρόμητος-ΟΦΗ: 1 DNB (1.85)

19:00 Λεβαδειακός-ΑΕΚ: 2 και over 2.5 (1.60)

19:00 ΠΑΣ Γιάννινα-ΠΑΟΚ: 2 (2.05)



ΠΗΓΗ: Οnlinebet24.gr