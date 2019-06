To Europa League επιστρέφει με Γιβραλτάρ, Νησιά Φερόες και Βόρειο Ιρλανδία

43 views 0 shares

Αν και βρισκόμαστε ακόμα στα τέλη Ιουνίου, η Ευρώπη ξεκίνησε και πάλι να παίζει μπάλα και απόψε έχουμε τα πρώτα παιχνίδια για τα προκριματικά του Europa League. Ισχύει κανονικά το εκτός έδρας γκολ και την επόμενη εβδομάδα θα ακολουθήσει ο επαναληπτικός. Δύο ματσάκια έχουμε ξεχωρίσει, σε χαμηλές αποδόσεις, καθώς τα παιχνίδια είναι… περίεργα σε αυτό το επίπεδο.

Ξεκινάμε με την αναμέτρηση της Πρίστινα κόντρα στην Σεντ Τζόουνς. Οι γηπεδούχοι τερμάτισαν πριν από ένα μήνα στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος του Κοσόβου, χάνοντας τον τίτλο στην τελευταία αγωνιστική και με ρεκόρ 23-6-4. Στην έδρα τους πάντως ήταν εξαιρετικοί και αήττητοι (14-3-0), ενώ στο γήπεδό τους σημείωσαν τα 32/49 τέρματα της σεζόν. Έχουν στόχο την πρόκριση, τουλάχιστον μέχρι την επόμενη φάση. Οι φιλοξενούμενοι τερμάτισαν τρίτοι στο πρωτάθλημα Γιβραλτάρ, κράτησαν τον κορμό της ομάδας που στηρίζεται σε παίκτες από τη Β’ και Γ’ Ισπανίας, ενώ απόψε ψάχνουν την πρώτη τους νίκη στην Ευρώπη (0-2-2). Πέρυσι αποκλείστηκαν με δύο ισοπαλίες από ομάδα των Νήσων Φερόες και πρόπερσι με συνολικό σκορ 10-0 από την Α.Ε. Λεμεσού στην ίδια φάση! Η Πρίστινα είναι καλύτερη ομάδα στα… χαρτιά, έχει δυνατή έδρα και μπορεί απόψε να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση. Χαμηλά ο άσος, αλλά είναι το πιο σταθερό σημείο της ημέρας.

Η δεύτερη επιλογή μας είναι από την αναμέτρηση της Μπαλιμένα κόντρα στη Ρούναβικ. Οι γηπεδούχοι προέρχονται από μία από τις καλύτερες σεζόν της ιστορίας τους, καθώς τερμάτισαν στο πρωτάθλημα της Βορείου Ιρλανδίας για πρώτη φορά μετά το 1980, μένοντας στο -9 από την πρωταθλήτρια Λίνφιλντ. Δεν έχουν ευρωπαϊκή εμπειρία, καθώς έχουν παίξει μόλις μία φορά στα προκριματικά του Europa, ωστόσο είναι σε καλή κατάσταση και μετρούν 4/5 τελευταία τους παιχνίδια, ενώ τρία από αυτά ήταν και over 2.5. Οι φιλοξενούμενοι έχουν καλύτερο ρυθμό, καθώς το πρωτάθλημα των Νήσων Φερόες βρίσκεται σε εξέλιξη και είναι στην πρώτη θέση μετά από 14 αγωνιστικές, έχουν συμπληρώσει εννιά σερί ματς χωρίς ήττα, ενώ επτά από αυτά ήταν και Over 2.5. Η Μπαλιμένα έχει ποιοτικότερο ρόστερ, όμως η Ρούναβικ έχει ρυθμό και μπορεί να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα ή έστω να βρει γκολ και… ελπίδες για τη ρεβάνς. Θα αποφύγουμε το σημείο και θα ποντάρουμε στο over 2.5.

Η δυάδα της Πέμπτης:



21.45: Πρίστινα – Σεντ Τζόουνς: 1 (1.50)

21.45: Μπαλιμένα – Ρούναβικ: over 2.5 (1.75)



Πηγή: onlinebet24.gr