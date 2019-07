Το 2.30 στον ΠΑΟΚ… χωρίς να νικήσει και τα γκολ στο Champions League

145 views 0 shares

ΠΑΟΚ - Στοίχημα: Ξεκινάμε με την φιλική αναμέτρηση του ΠΑΟΚ κόντρα στην Άντερλεχτ, τη δεύτερη που θα δώσουν οι Θεσσαλονικείς στην Ολλανδία, μετά το εντυπωσιακό 4-0 κόντρα στην Σιντ Τρούιντεν.

Οι «ασπρόμαυροι» δείχνουν σιγά – σιγά να βρίσκουν ρυθμό, ο Αμπέλ Φερέιρα τεστάρει πλέον τη βασική του ενδεκάδα, ενώ με το 4-4-2 και την τακτική που ακολουθεί, ζητάει από τους παίκτες του πολλές φάσεις και γκολ. Οι Βέλγοι από την πλευρά τους είναι επίσης μία φουλ επιθετική ομάδα, η οποία βρίσκει εύκολα δίχτυα, όμως παράλληλα δέχεται γκολ. Προέρχεται από το 2-2 κόντρα στο Αμβούργο, αλλά και τη νίκη με 2-1 απέναντι στην Μπενφίκα. Δυνατό τεστ και για τους δύο, θα αποφύγουμε το σημείο και θα ρισκάρουμε και πάλι με το over 1.5 του ΠΑΟΚ, το οποίο πληρώνει πάνω από 2.00. Ο Δικέφαλος θα βγάλει φάσεις και αν είναι αποτελεσματικός, θα πληρώσει από νωρίς!

Η δεύτερη επιλογή μας είναι από τα προκριματικά του Champions League και την πρώτη αναμέτρηση ανάμεσα στην Αϊντχόφεν και τη Βασιλεία. Οι Ολλανδοί μετά την αποτυχία τους πέρυσι να πάρουν το πρωτάθλημα (τερμάτισαν στο -3 από τον Άγιαξ) προχώρησαν σε σημαντικές αλλαγές στο ρόστερ και ακόμα χρειάζονται χρόνο. Δεν ήταν καλοί στα φιλικά, νίκησαν μόνο τον Άρη με 3-0, ωστόσο μετρούν 3/5 over 2.5. Οι Ελβετοί από την πλευρά τους επίσης τερμάτισαν δεύτεροι και φέτος θέλουν να κάνουν το… restart, ενώ απόψε θα μπουν με στόχο να πετύχουν τουλάχιστον ένα εκτός έδρας γκολ, απέναντι σε μία ομάδα που παίζει ανοιχτά. Είναι σε καλή κατάσταση η Βασιλεία, μετράει 10 σερί Over 2.5, ενώ τρέχει και ρεκόρ σε επίσημα και φιλικά 9-0-1! Θα βάλουν δύσκολα λοιπόν οι Ελβετοί και εάν θέλει την πρόκριση η PSV θα πρέπει να βρει γκολ. Αξίζει να κυνηγήσουμε το over 2.5.

Η δυάδα της Τρίτης:



19.00: Άντερλεχτ – ΠΑΟΚ: over 1.5 ΠΑΟΚ (2.30)

21.00: Αϊντχόφεν – Βασιλεία: over 2.5 (1.75)



Πηγή: onlinebet24.gr