Τρεις επιλογές χωρίς ρίσκο για τον Παναθηναϊκό – Ένα τρίποντο για το ταμείο

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους δεν έχει ξεκινήσει καλά στη φετινή σεζόν, βρίσκεται στην 11η θέση με ρεκόρ 3-5 συνολικά και 2-3 εντός, ενώ προέρχεται από την… εύκολη ήττα στο ΣΕΦ από τον Ολυμπιακό με 83-74. Αυτή ήταν η δεύτερη συνεχόμενη ήττα για τη Ζαλγκίρις, καθώς είχε προηγηθεί εντός το 86-93 από τη Μπαρτσελόνα. Μόλις σε ένα ματς δεν έχει ξεπεράσει φέτος τους 70 πόντους, ενώ το γήπεδο για ακόμα μία φορά θα είναι κατάμεστο.

Στον Παναθηναϊκό η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη και μπερδεμένη, καθώς η απρόσμενη ήττα την περασμένη Πέμπτη στο ΟΑΚΑ στη δεύτερη παράταση από την Άλμπα με νέα κάκιστη εμφάνιση, είχε ως συνέπεια την αποχώρηση του Αργύρη Πεδουλάκη. Με τον υπηρεσιακό Γιώργο Βόβορα λοιπόν στον πάγκο, οι Πράσινοι ψάχνουν σήμερα τη δεύτερη εκτός έδρας φετινή τους νίκη, καθώς μέχρι τώρα έχουν νικήσει μόνο τη Ζενίτ κι έχουν χάσει από Βιλερμπάν και Χίμκι. Το Τριφύλλι παρουσιάζει τρομερά προβλήματα στην άμυνα, ωστόσο στην επίθεση έχει ταλέντο και πηγαίνει σε πολύ υψηλά σκορ όλα τα παιχνίδια του. Έχει σημειώσει πάνω από 80 πόντους σε πέντε συνεχόμενα ματς, ενώ σε κανένα δεν έχει πέσει κάτω από τους 78.

Η Ζαλγκίρις δίνεται ως φαβορί σε απόδοση 1.55 (ο ΠΑΟ είναι στο 2.55!) και δεν νομίζω ότι αξίζει να ασχοληθούμε. Πιο εύκολο να επιβεβαιωθεί το over 73.5 πόντοι του Τριφυλλιού σε απόδοση 1.50, ενώ αξίζει να ποντάρουμε για ακόμα μία φορά στο over 13.5 πόντοι-ασίστ-ριμπάουντ του φορμαρισμένο Παπαπέτρου, αλλά και στο έστω ένα εύστοχο τρίποντο του Νικ Καλάθη που ήταν σε κάκιστο βράδυ με την Άλμπα και θέλει να δώσει απαντήσεις.



[19.30] Ζαλγκίρις – Παναθηναϊκός:



Εκτίμηση: over 73.5 πόντοι Παναθηναϊκός (1.50)



Άλλες επιλογές:

over 13.5 πόντοι-ασίστ-ριμπάουντ Παπαπέτρου (1.90)

over 0.5 τρίποντα Καλάθη (1.50)



Πηγή: onlinebet24.gr