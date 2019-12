Σούπερ Λιγκ: Η… κόντρα στον ΠΑΟ στο 2.30 και η «μπομπάτη» απόδοση στο Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ!

292 views 0 shares

Με σπουδαίες αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα η 12η αγωνιστική της Σούπερ Λιγκ, όπου ξεχωρίζει φυσικά το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Στοιχηματικές ευκαιρίες πάντως υπάρχουν και στα άλλα παιχνίδια…

[15.00] Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης

Πισωγύρισμα θεωρήθηκε για τον Παναθηναϊκό το 0-0 στο Αγρίνιο, σε ένα ματς όπου ο Παναιτωλικός θα μπορούσε να είχε πάρει και τη νίκη βάσει των ευκαιριών που δημιούργησε. Οι Πράσινοι μετά το «χ» στην Τούμπα και την απίστευτη νίκη με 3-2 κόντρα στην ΑΕΚ, προσγειώθηκαν απότομα και σήμερα θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες, για να μην χάσουν την επαφή με την πρώτη εξάδα. Εντός έδρας βέβαια έχουν ρεκόρ 1-1-3, ενώ έχουν δεχθεί γκολ σε όλα τους τα παιχνίδι. Ο Αστέρας από την πλευρά του επίσης… καίγεται για βαθμό ή βαθμούς καθώς είναι τρίτος από το τέλος, αν και πλέον έχει 11 βαθμούς. Προέρχεται από το 0-0 με το Βόλο, όπου δεν εντυπωσίασε, αλλά έπαιξε με παίκτη λιγότερο για μισή ώρα, ενώ εκτός έδρας μπορεί να έχει ρεκόρ 1-1-4, όμως έχει βρει δίχτυα σε 5/6 παιχνίδια του. Δεν αξίζουν οι αποδόσεις στον άσο, ρισκάρουμε με το goal-goal.



Εκτίμηση: goal-goal (2.30)

[17.15] Ξάνθη – Ατρόμητος

Σε αναζήτηση προπονητή βρίσκεται η Ξάνθη, καθώς η διοίκηση μετά την ήττα και στη Λαμία με 1-0 αποφάσισε να λύσει τη συνεργασία της με τον Κίκο Ραμίρεθ. Οι Ακρίτες μπορεί να ξεκίνησαν τη σεζόν εντυπωσιακά με μεγάλες νίκες κόντρα σε ΑΕΚ και Παναθηναϊκό, ωστόσο στα τελευταία πέντε παιχνίδια τους έχουν τέσσερις ήττες και μία ισοπαλία το 0-0 με τον Ολυμπιακό. Οι Περιστεριώτες επίσης κατεβαίνουν χωρίς «κανονικό» προπονητή, καθώς η διοίκηση ακόμα ψάχνει τον διάδοχο του Γιάννη Αναστασίου και η αλήθεια είναι πως κέρδισαν χρόνο με το 2-1 στο 90’ κόντρα στον ΟΦΗ. Πήραν το τρίποντο αν και δεν το άξιζαν και πηγαίνουν στην Ξάνθη με καλή ψυχολογία να… σπάσουν τη φετινή παράδοση που τους θέλει να δέχονται από δύο γκολ και πάνω σε όλα τα εκτός έδρας ματς. Ανοιχτό ματς, αποφεύγουμε το σημείο και πηγαίνουμε με τα γκολ.

Εκτίμηση: over 1.5 (1.50)

[17.15] Άρης – Λαμία

Από το 1-1 στο ΟΑΚΑ όπου άξιζε ακόμα και τη νίκη κόντρα στην ΑΕΚ με 10 παίκτες προέρχεται ο Άρης, ο οποίος ωστόσο έχασε τον Μπράουν Ιντέγε λόγω της κόκκινης για τα δύο επόμενα ματς. Οι Θεσσαλονικείς με τον Μίχαελ Ένινγκ στον πάγκο έχουν συμπληρώσει πέντε ματς αήττητοι, έχουν καλή ψυχολογία και εντός έδρας έχουν σκοράρει σε όλα τα παιχνίδια τους και στα 4/6 από δύο γκολ και πάνω. Η Λαμία από την πλευρά της επίσης βρίσκεται σε ανοδική πορεία, με τον Άκη Μάντζιο στον πάγκο έχει ξεκολλήσει από τις τελευταίες θέσεις και έχει μαζέψει βαθμούς. Προέρχεται από το 1-0 κόντρα στην Ξάνθη, ενώ είναι τρεις αγωνιστικές αήττητη χωρίς να δεχθεί γκολ. Δύσκολη έδρα ωστόσο το Κλεάνθης Βικελίδης, αν και δεν πρόκειται να παίξει κλειστά. Η δυναμική του Άρη και η απόφαση της Λαμίας να παίξει ποδόσφαιρο και όχι φουλ άμυνα, μας οδηγεί στο Over 1.5 των γηπεδούχων. Πληρώνει καλύτερα από τη νίκη των γηπεδούχων (1.30;) και μπορεί να έρθει χωρίς να είναι άσος το ματς!

Εκτίμηση: over 1.5 (1.65)

[19.30] Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

Η αγωνιστική κλείνει με το μεγαλύτερο ματς του πρώτου γύρου, όπου κοντράρονται στο κατάμεστο Γ. Καραϊσκάκης οι δύο πρωτοπόροι της βαθμολογίας και βασικοί διεκδικητές του τίτλου. Ο Ολυμπιακός προέρχεται από το 0-0 με τον Πανιώνιο και την ήττα στο Λονδίνο με 4-2 από την Τότεναμ και πλέον έχουν φουντώσει οι φήμες πως ένα νέο ανεπιτυχές αποτέλεσμα κόντρα στον ΠΑΟΚ, θα φέρει τον Πέδρο Μαρτίνς σε δύσκολη θέση. Ο Πορτογάλος κόουτς πάντως στηρίζεται από τους παίκτες του, οι οποίοι ανέλαβαν την ευθύνη για τα τελευταία αποτελέσματα και ξεκαθάρισαν πως το αποψινό ματς είναι… ζωής ή θανάτου (όπως έγραψε ο Ποντένσε!). Οι Πειραιώτες στην έδρα τους είναι δυνατοί, παίρνουν δύναμη από τον κόσμο τους και θέλουν σήμερα να σπάσουν το αήττητο του Δικεφάλου, που πέρυσι έφυγε με το διπλό (0-1) από το Φάληρο, σε ένα ματς όπου οι γηπεδούχοι είχαν χάσει αμέτρητες ευκαιρίες. Ο Αμπέλ Φερέιρα πάντως δεν θα χρησιμοποιήσει τακτική Λουτσέσκου, θέλει να πιέσει και να φτιάξει φάσεις στο ντέρμπι, ωστόσο αυτό σημαίνει πως θα μείνει εκτεθειμένη και η προβληματική φέτος άμυνά του. Έχει πάντως ποιότητα στην επίθεση για να βρει γκολ απέναντι στην επίσης προβληματική άμυνα των γηπεδούχων.

Αξίζει λοιπόν να ποντάρουμε στα γκολ και στο 2.25 του Over 2.5, ενώ πολύ καλό είναι και το 1.50 στο Over 0.5 ημιχρόνου, καθώς περιμένω τον Ολυμπιακό να μπαίνει με το… πόδι στο γκάζι, όπως συνέβη και με την ΑΕΚ. Αν έπρεπε να πάρουμε κάποιο σημείο, αν και καλύτερα να το αποφύγουμε, θα πήγαινα στο 1Χ με γκολ.

Εκτίμηση: over 0.5 ημιχρόνου (1.50)

Fun Bet: over 2.5 (2.25)



Πρόβλεψη νικητή: 1Χ και over 1.5 (1.65)