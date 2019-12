Τέσσερις προτάσεις για το Παναθηναϊκός – Ρεάλ και… μπόμπα στο 2.15!

174 views 0 shares

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε μία ήττα που τον… πλήγωσε πολύ στη Μακάμπι, καθώς παρότι βρέθηκε στην αρχή του ματς να προηγείται με 18 πόντους, το τελικό σκορ ήταν 88-79 με τους Πράσινους να σημειώνουν δύο πόντους στα τελευταία πέντε λεπτά. Ψάχνουν λοιπόν άμεσα την επιστροφή στις νίκες, βρίσκονται στην έκτη θέση με ρεκόρ 9-6 και εντός 6-2, ενώ σήμερα μετά την τιμωρία με τη Φενέρ το ΟΑΚΑ θα είναι και πάλι κατάμεστο. Ο Ρικ Πιτίνο επέστρεψε από τις ΗΠΑ όπου βρισκόταν με ειδική άδεια την Τετάρτη, ενώ ξεπέρασαν τα μικροπροβλήματα και παίζουν οι Μήτογλου, Φριντέτ και Παππάς.

Η Ρεάλ από την πλευρά της μετράει 10 σερί νίκες, είναι πλέον στην πρώτη θέση με ρεκόρ 12-3 μαζί με την Εφές, ενώ εκτός έδρας έχει τρεις νίκες και τρεις ήττες, έχοντας χάσει από Ζαλγκίρις – Εφές και Μπάγερν. Οι Μαδριλένοι ταξίδεψαν στην Αθήνα χωρίς τους Ρέγες, Γιουλ και Κάρολ, με τους δύο πρώτους να λογίζονται ως σημαντικές απουσίες. Πέρυσι πάντως έφυγαν με ένα… τρελό διπλό, καθώς είχαν πάρει τη νίκη με τρίποντο στη λήξη του ματς. Παραδοσιακά δυσκολεύεται στην έδρα του Παναθηναϊκού, ενώ αξίζει να σημειώσουμε πως στα δύο τελευταία της παιχνίδια έχει σημειώσει από 77 και 76 πόντους αντίστοιχα. Στα προηγούμενα έξι πάντως είχε σε δύο ματς 86 πόντους και στα άλλα τέσσερα από 93 και πάνω!

Και οι δύο ομάδες συνηθίζουν να πηγαίνουν σε ψηλά σκορ, καθώς έχουν παίκτες που σκοράρουν άνετα και ταυτόχρονα άμυνες που δεν… πνίγουν τον αντίπαλο. Ο Παναθηναϊκός «αυτοκτόνησε» στη Μακάμπι και είναι αδιανόητο ότι δεν πέρασε τους 80 πόντους (έμεινε στους 79), κάτι που είχε κάνει για 11 σερί ματς! Στην έδρα τους και με τη βοήθεια του κόσμου μπορεί να… επανέλθει στα στάνταρ του, ενώ και η Ρεάλ μπορεί να ακολουθήσει. Επιλέγουμε λοιπόν το over 160.5 ως βασική μας επιλογή, ενώ ρισκάρουμε και με το over 85.5 πόντοι του Τριφυλλιού που πληρώνει πολύ καλά.

Από εκεί και πέρα, αξίζει να ποντάρουμε στο Over 1.5 τρίποντα του Τζίμερ Φριντέτ, που μετά από καιρό βρίσκεται σε ικανοποιητική απόδοση, αλλά και στους πόντους του Παπαγιάννη ο οποίος είναι ανεβασμένος, πατάει καλά στα τελευταία ματς και σκοράρει σταθερά πάνω από έξι πόντους.

[21.00] Παναθηναϊκός – Ρεάλ



Εκτίμηση: over 160.5 πόντοι (1.50)

Fun Bet: over 85.5 πόντοι Παναθηναϊκός (2.15)



Ειδικά στοιχήματα



Οver 1.5 τρίποντα Φριντέτ (1.50)

Over 6.5 πόντοι Παπαγιάννης (1.80)

Πηγή: onlinebet24.gr