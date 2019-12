Ειδικά στοιχήματα Σούπερ Λιγκ: Πόσα γκολ θα βάλουν Ελ Αραμπί, Σφιντέρσκι και Μακέντα;

63 views 0 shares

Αυτό λοιπόν έκανε και ο «Σουπερλιγκάρχης», ο οποίος σήμερα σας αναλύει τα μακροχρόνια στοιχήματα για τους παίκτες.

Οι επιλογές που προσφέρονται δεν είναι πολλές, ωστόσο ξεχωρίσαμε τέσσερις που μπορούν να πληρώσουν εύκολα και πριν καν ολοκληρωθεί η σεζόν.

Ξεκινάμε με δύο παίκτες του Ολυμπιακού, καθώς πολύ ψηλά στις προτιμήσεις μας βρίσκεται το over 13.5 γκολ του Γιουσέφ Ελ Αραμπί. Ο Μαροκινός άσος των Πειραιωτών παρότι δεν ξεκίνησε ως βασικός, πλέον δεν βγαίνει από την ενδεκάδα και έχει ήδη 9 γκολ σε 15 αγώνες. Είναι πρώτος σκόρερ και δείχνει ικανός να φτάσει άνετα στα 15.

Εξαιρετική σχέση με τα δίχτυα στον Ολυμπιακό φαίνεται πως έχει και ο παρτερνέρ του Ελ Αραμπί στην επίθεση στα περισσότερα παιχνίδια, ο Χιλάλ Σουντανί, που έχει σημειώσει 6 γκολ σε 14 ματς. Η επιλογή να ξεπεράσει τα 10 γκολ (10.5) κυκλοφορεί στο 1.50 και δείχνει αρκετά καλή, με δεδομένο πως θα βρει ευκαιρίες και ματς για να σκοράρει, ειδικά πλησιάζοντας προς το τέλος της κανονικής περιόδου.

Συνεχίζουμε με τον ΠΑΟΚ, όπου ο Κάρολ Σφιντέρσκι σε 15 αγώνες έχει 8 γκολ και εάν δεν υπάρξει κάποια πώληση, που για την ώρα δεν υπάρχει στο προσκήνιο, αναμένεται μέχρι το φινάλε να… φουλάρει. Ο Πολωνός είναι σε καλή κατάσταση, ο Δικέφαλος ανεβάζει στροφές και πλέον βάζει πιο εύκολα γκολ και θα τον βοηθήσει για να κυνηγήσει τη μάχη του πρώτου σκορ. Κρατάμε το over 13.5 γκολ του Σφιντέρσκι σε απόδοση 1.65.

Η τέταρτη και τελευταία μας επιλογή είναι ο Φεντερίκο Μακέντα, τον οποίο για όσους μα διαβάζουν είχαμε επιλέξει στα «ειδικά» στοιχήματα τόσο πέρυσι όσο και φέτος στην αρχή της σεζόν. Ο Ιταλός παρότι δεν είναι σε καλή κατάσταση σε 14 συμμετοχές έχει 5 γκολ και δεν είναι απίθανο να φτάσει τα εννιά (over 8.5) που πληρώνει στο 1.60. Ο Γιώργος Δώνης ψάχνει παίκτη για παρτενέρ του και περιμένοντας το Τριφύλλι να κάνει καλύτερο δεύτερο γύρο, θα πρέπει ο Μακέντα να επιστρέψει στα γκολ. Δεν είναι απίθανο ούτε ζητάμε κάτι πολύ δύσκολο.

Τα ειδικά στοιχήματα για τη Σούπερ Λιγκ:

Ελ Αραμπί over 13.5 γκολ (1.50)

Σουντανί over 10.5 γκολ (1.50)

Σφιντέρσκι over 13.5 γκολ (1.65)

Μακέντα over 8.5 γκολ (1.60)

Πηγή: onlinebet24.gr