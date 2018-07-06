ΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ PRESSA
05/07/18 - 23:27

Κολλημένοι στον καναπέ και τον Ιούλιο

Δείτε το πρόγραμμα των καναλιών του Cosmote tv.

Sportdog Team
Κολλημένοι στον καναπέ και τον Ιούλιο
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Παρασκευή 06.07.18

03.00 Minnesota Lynx-Los Angeles Sparks, WNBA Regular Season LIVE COSMOTE SPORT4HD

11.50 FORMULA 1 ROLEX BRITISH GRAND PRIX, 1ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD

15.50 FORMULA 1 ROLEX BRITISH GRAND PRIX, 2ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD

 

Σαββάτο 07.07.18

12.50 FORMULA 1 ROLEX BRITISH GRAND PRIX, 3ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD

14.20 FIVB Μπιτς Βόλεϊ World Tour, Πορτογαλία, Εσπίνιο, 1ος Ημιτελικός Γυναικών LIVE COSMOTE SPORT8HD

15.20 FIVB Μπιτς Βόλεϊ World Tour, Πορτογαλία, Εσπίνιο, 2ος Ημιτελικός Γυναικών LIVE COSMOTE SPORT8HD

15.50 FORMULA 1 ROLEX BRITISH GRAND PRIX, Κατατακτήριες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD

18.35 FIVB Μπιτς Βόλεϊ World Tour, Πορτογαλία, Εσπίνιο, Τελικός 3ης Θέσης Γυναικών LIVE COSMOTE SPORT8HD

19.50 FIVB Μπιτς Βόλεϊ World Tour, Πορτογαλία, Εσπίνιο, Τελικός Γυναικών LIVE COSMOTE SPORT8HD

 

Κυριακή 08.07.18

02.00 NASCAR Cup Series, Daytona Coke Zero Sugar 400, Αγώνας LIVE COSMOTE SPORT7HD

13.05 FIVB Μπιτς Βόλεϊ World Tour, Πορτογαλία, Εσπίνιο, 1ος Ημιτελικός Ανδρών LIVE COSMOTE SPORT8HD

14.05 FIVB Μπιτς Βόλεϊ World Tour, Πορτογαλία, Εσπίνιο, 2ος Ημιτελικός Ανδρών LIVE COSMOTE SPORT8HD

14.00 Εκπομπή “Grand Prix” LIVE COSMOTE SPORT5HD

15.45 FORMULA 1 ROLEX BRITISH GRAND PRIX, Αγώνας LIVE COSMOTE SPORT5HD

18.05 FIVB Μπιτς Βόλεϊ World Tour, Πορτογαλία, Εσπίνιο, Τελικός 3ης Θέσης Ανδρών LIVE COSMOTE SPORT8HD

19.20 FIVB Μπιτς Βόλεϊ World Tour, Πορτογαλία, Εσπίνιο, Τελικός Ανδρών LIVE COSMOTE SPORT8HD

 

Δευτέρα 09.07.18

 

 

Τρίτη 10.07.18

 

 

Τετάρτη 11.07.18

03.00 Dallas Wings-Phoenix Mercury, WNBA Regular Season LIVE COSMOTE SPORT4HD

 

Πέμπτη 12.07.18

 

 

Παρασκευή 13.07.18

09.55 Moto3 Pramac Motorrad Grand Prix Deutschland, 1ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD

10.50 MotoGP Pramac Motorrad Grand Prix Deutschland, 1ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD

11.50 Moto2 Pramac Motorrad Grand Prix Deutschland, 1ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD

14.05 Moto3 Pramac Motorrad Grand Prix Deutschland, 2ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD

15.00 MotoGP Pramac Motorrad Grand Prix Deutschland, 2ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD

16.00 Moto2 Pramac Motorrad Grand Prix Deutschland, 2ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD

 

Σάββατο 14.07.18

02.00 Washington Mystics-Chicago Sky, WNBA Regular Season LIVE COSMOTE SPORT4HD

09.55 Moto3 Pramac Motorrad Grand Prix Deutschland, 3ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD

10.50 MotoGP Pramac Motorrad Grand Prix Deutschland, 3ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD

11.50 Moto2 Pramac Motorrad Grand Prix Deutschland, 3ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD

12.35 FIVB Μπιτς Βόλεϊ World Tour, Ελβετία, Γκστάαντ, Προημιτελικός Γυναικών LIVE COSMOTE SPORT8HD

13.30 Moto3 Pramac Motorrad Grand Prix Deutschland, Κατατακτήριες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD

13.50 FIVB Μπιτς Βόλεϊ World Tour, Ελβετία, Γκστάαντ, 1ος Ημιτελικός Ανδρών LIVE COSMOTE SPORT8HD

14.25 MotoGP Pramac Motorrad Grand Prix Deutschland, 4ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD

14.50 FIVB Μπιτς Βόλεϊ World Tour, Ελβετία, Γκστάαντ, 2ος Ημιτελικός Ανδρών LIVE COSMOTE SPORT8HD

15.05 MotoGP Pramac Motorrad Grand Prix Deutschland, Κατατακτήριες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD

16.00 Moto2 Pramac Motorrad Grand Prix Deutschland, Κατατακτήριες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD

17.05 FIVB Μπιτς Βόλεϊ World Tour, Ελβετία, Γκστάαντ, Προημιτελικός Γυναικών LIVE COSMOTE SPORT8HD

17.20 Red Bull MotoGP Rookies Cup, Γερμανία, Σάχσερινγκ, 1ος Αγώνας LIVE COSMOTE SPORT5HD

18.20 FIVB Μπιτς Βόλεϊ World Tour, Ελβετία, Γκστάαντ, Τελικός 3ης Θέσης Ανδρών LIVE COSMOTE SPORT8HD

19.35 FIVB Μπιτς Βόλεϊ World Tour, Ελβετία, Γκστάαντ, Τελικός Ανδρών LIVE COSMOTE SPORT8HD

 

Κυριακή 15.07.18

02.30 NASCAR Cup Series, Kentucky Quaker State 400, Αγώνας LIVE COSMOTE SPORT8HD

05.00 Manny Pacquiao-Lucas Matthysse, WBA Welterweight Championship, Αγώνας Πυγμαχίας LIVE COSMOTE SPORT7HD

09.35 Moto3 Pramac Motorrad Grand Prix Deutschland, Warm Up LIVE COSMOTE SPORT5HD

10.05 Moto2 Pramac Motorrad Grand Prix Deutschland, Warm Up LIVE COSMOTE SPORT5HD

10.35 MotoGP Pramac Motorrad Grand Prix Deutschland, Warm Up LIVE COSMOTE SPORT5HD

11.05 Εκπομπή “Grand Prix” LIVE COSMOTE SPORT5HD

11.05 FIVB Μπιτς Βόλεϊ World Tour, Ελβετία, Γκστάαντ, 1ος Ημιτελικός Γυναικών LIVE COSMOTE SPORT8HD

11.45 Moto3 Pramac Motorrad Grand Prix Deutschland, Αγώνας LIVE COSMOTE SPORT5HD

12.05 FIVB Μπιτς Βόλεϊ World Tour, Ελβετία, Γκστάαντ, 2ος Ημιτελικός Γυναικών LIVE COSMOTE SPORT8HD

13.05 Moto2 Pramac Motorrad Grand Prix Deutschland, Αγώνας LIVE COSMOTE SPORT5HD

14.30 MotoGP Pramac Motorrad Grand Prix Deutschland, Αγώνας LIVE COSMOTE SPORT5HD

14.35 FIVB Μπιτς Βόλεϊ World Tour, Ελβετία, Γκστάαντ, Τελικός 3ης Θέσης Γυναικών LIVE COSMOTE SPORT8HD

15.50 FIVB Μπιτς Βόλεϊ World Tour, Ελβετία, Γκστάαντ, Τελικός Γυναικών LIVE COSMOTE SPORT8HD

16.20 Red Bull MotoGP Rookies Cup, Γερμανία, Σάχσερινγκ, 2ος Αγώνας LIVE COSMOTE SPORT5HD

 

 

Δευτέρα 16.07.18

 

 

Τρίτη 17.07.18

 

 

Τετάρτη 18.07.18

 

 

Πέμπτη 19.07.18

 

 

Παρασκευή 20.07.18

03.00 Dallas Wings-Washington Mystics, WNBA Regular Season LIVE COSMOTE SPORT4HD

11.50 FORMULA 1 EMIRATES GROSSER PREIS VON DEUTSCHLAND, 1ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD

14.45 Λιθουανία-Ελλάδα, Euro Beach Soccer League Ανδρών, Μόσχα LIVE COSMOTE SPORT7HD

15.50 FORMULA 1 EMIRATES GROSSER PREIS VON DEUTSCHLAND, 2ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD

19.00 WRC Φινλανδία, Μαγκαζίνο COSMOTE SPORT5HD

 

Σάββατο 21.07.18

12.50 FORMULA 1 EMIRATES GROSSER PREIS VON DEUTSCHLAND, 3ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD

15.50 FORMULA 1 EMIRATES GROSSER PREIS VON DEUTSCHLAND, Κατατακτήριες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD

16.00 Ελλάδα-Καζακστάν, Euro Beach Soccer League Ανδρών, Μόσχα LIVE COSMOTE SPORT7HD

18.00 Neymar Jr. Five, Παγκόσμιος Τελικός LIVE COSMOTE SPORT1HD

 

Κυριακή 22.07.18

15.45 FORMULA 1 EMIRATES GROSSER PREIS VON DEUTSCHLAND, Αγώνας LIVE COSMOTE SPORT5HD

16.00 Ελλάδα-Μολδαβία, Euro Beach Soccer League Ανδρών, Μόσχα LIVE COSMOTE SPORT7HD

21.00 NASCAR Cup Series, New Hampshire Foxwoods Resorts Casino 301, Αγώνας LIVE COSMOTE SPORT7HD

22.00 Atlanta Dream-Seattle Storm, WNBA Regular Season LIVE COSMOTE SPORT8HD

 

Δευτέρα 23.07.18

12.00 ATP 500 German Tennis Championships, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD

14.00 ATP 500 German Tennis Championships, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD

16.00 ATP 500 German Tennis Championships, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD

18.30 ATP 500 German Tennis Championships, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD

 

 


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Αυτές είναι οι σημερινές αθλητικές τηλεοπτικές μεταδόσεις

Δεν το χαρακτηρίζει κάποιος και... πλούσιο το πρόγραμμα.

Sportdog Team
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