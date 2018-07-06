Κολλημένοι στον καναπέ και τον Ιούλιο

Ασύλληπτο αυτό που έγινε με την ΕΡΤ και το Μουντιάλ -...
Έκανε... διάλειμμα το Μουντιάλ και «γκρεμοτσακίστηκε» η δημόσια...
Δείτε το πρόγραμμα των καναλιών του Cosmote tv.
Παρασκευή 06.07.18
03.00 Minnesota Lynx-Los Angeles Sparks, WNBA Regular Season LIVE COSMOTE SPORT4HD
11.50 FORMULA 1 ROLEX BRITISH GRAND PRIX, 1ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD
15.50 FORMULA 1 ROLEX BRITISH GRAND PRIX, 2ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD
Σαββάτο 07.07.18
12.50 FORMULA 1 ROLEX BRITISH GRAND PRIX, 3ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD
14.20 FIVB Μπιτς Βόλεϊ World Tour, Πορτογαλία, Εσπίνιο, 1ος Ημιτελικός Γυναικών LIVE COSMOTE SPORT8HD
15.20 FIVB Μπιτς Βόλεϊ World Tour, Πορτογαλία, Εσπίνιο, 2ος Ημιτελικός Γυναικών LIVE COSMOTE SPORT8HD
15.50 FORMULA 1 ROLEX BRITISH GRAND PRIX, Κατατακτήριες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD
18.35 FIVB Μπιτς Βόλεϊ World Tour, Πορτογαλία, Εσπίνιο, Τελικός 3ης Θέσης Γυναικών LIVE COSMOTE SPORT8HD
19.50 FIVB Μπιτς Βόλεϊ World Tour, Πορτογαλία, Εσπίνιο, Τελικός Γυναικών LIVE COSMOTE SPORT8HD
Κυριακή 08.07.18
02.00 NASCAR Cup Series, Daytona Coke Zero Sugar 400, Αγώνας LIVE COSMOTE SPORT7HD
13.05 FIVB Μπιτς Βόλεϊ World Tour, Πορτογαλία, Εσπίνιο, 1ος Ημιτελικός Ανδρών LIVE COSMOTE SPORT8HD
14.05 FIVB Μπιτς Βόλεϊ World Tour, Πορτογαλία, Εσπίνιο, 2ος Ημιτελικός Ανδρών LIVE COSMOTE SPORT8HD
14.00 Εκπομπή “Grand Prix” LIVE COSMOTE SPORT5HD
15.45 FORMULA 1 ROLEX BRITISH GRAND PRIX, Αγώνας LIVE COSMOTE SPORT5HD
18.05 FIVB Μπιτς Βόλεϊ World Tour, Πορτογαλία, Εσπίνιο, Τελικός 3ης Θέσης Ανδρών LIVE COSMOTE SPORT8HD
19.20 FIVB Μπιτς Βόλεϊ World Tour, Πορτογαλία, Εσπίνιο, Τελικός Ανδρών LIVE COSMOTE SPORT8HD
Δευτέρα 09.07.18
Τρίτη 10.07.18
Τετάρτη 11.07.18
03.00 Dallas Wings-Phoenix Mercury, WNBA Regular Season LIVE COSMOTE SPORT4HD
Πέμπτη 12.07.18
Παρασκευή 13.07.18
09.55 Moto3 Pramac Motorrad Grand Prix Deutschland, 1ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD
10.50 MotoGP Pramac Motorrad Grand Prix Deutschland, 1ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD
11.50 Moto2 Pramac Motorrad Grand Prix Deutschland, 1ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD
14.05 Moto3 Pramac Motorrad Grand Prix Deutschland, 2ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD
15.00 MotoGP Pramac Motorrad Grand Prix Deutschland, 2ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD
16.00 Moto2 Pramac Motorrad Grand Prix Deutschland, 2ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD
Σάββατο 14.07.18
02.00 Washington Mystics-Chicago Sky, WNBA Regular Season LIVE COSMOTE SPORT4HD
09.55 Moto3 Pramac Motorrad Grand Prix Deutschland, 3ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD
10.50 MotoGP Pramac Motorrad Grand Prix Deutschland, 3ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD
11.50 Moto2 Pramac Motorrad Grand Prix Deutschland, 3ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD
12.35 FIVB Μπιτς Βόλεϊ World Tour, Ελβετία, Γκστάαντ, Προημιτελικός Γυναικών LIVE COSMOTE SPORT8HD
13.30 Moto3 Pramac Motorrad Grand Prix Deutschland, Κατατακτήριες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD
13.50 FIVB Μπιτς Βόλεϊ World Tour, Ελβετία, Γκστάαντ, 1ος Ημιτελικός Ανδρών LIVE COSMOTE SPORT8HD
14.25 MotoGP Pramac Motorrad Grand Prix Deutschland, 4ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD
14.50 FIVB Μπιτς Βόλεϊ World Tour, Ελβετία, Γκστάαντ, 2ος Ημιτελικός Ανδρών LIVE COSMOTE SPORT8HD
15.05 MotoGP Pramac Motorrad Grand Prix Deutschland, Κατατακτήριες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD
16.00 Moto2 Pramac Motorrad Grand Prix Deutschland, Κατατακτήριες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD
17.05 FIVB Μπιτς Βόλεϊ World Tour, Ελβετία, Γκστάαντ, Προημιτελικός Γυναικών LIVE COSMOTE SPORT8HD
17.20 Red Bull MotoGP Rookies Cup, Γερμανία, Σάχσερινγκ, 1ος Αγώνας LIVE COSMOTE SPORT5HD
18.20 FIVB Μπιτς Βόλεϊ World Tour, Ελβετία, Γκστάαντ, Τελικός 3ης Θέσης Ανδρών LIVE COSMOTE SPORT8HD
19.35 FIVB Μπιτς Βόλεϊ World Tour, Ελβετία, Γκστάαντ, Τελικός Ανδρών LIVE COSMOTE SPORT8HD
Κυριακή 15.07.18
02.30 NASCAR Cup Series, Kentucky Quaker State 400, Αγώνας LIVE COSMOTE SPORT8HD
05.00 Manny Pacquiao-Lucas Matthysse, WBA Welterweight Championship, Αγώνας Πυγμαχίας LIVE COSMOTE SPORT7HD
09.35 Moto3 Pramac Motorrad Grand Prix Deutschland, Warm Up LIVE COSMOTE SPORT5HD
10.05 Moto2 Pramac Motorrad Grand Prix Deutschland, Warm Up LIVE COSMOTE SPORT5HD
10.35 MotoGP Pramac Motorrad Grand Prix Deutschland, Warm Up LIVE COSMOTE SPORT5HD
11.05 Εκπομπή “Grand Prix” LIVE COSMOTE SPORT5HD
11.05 FIVB Μπιτς Βόλεϊ World Tour, Ελβετία, Γκστάαντ, 1ος Ημιτελικός Γυναικών LIVE COSMOTE SPORT8HD
11.45 Moto3 Pramac Motorrad Grand Prix Deutschland, Αγώνας LIVE COSMOTE SPORT5HD
12.05 FIVB Μπιτς Βόλεϊ World Tour, Ελβετία, Γκστάαντ, 2ος Ημιτελικός Γυναικών LIVE COSMOTE SPORT8HD
13.05 Moto2 Pramac Motorrad Grand Prix Deutschland, Αγώνας LIVE COSMOTE SPORT5HD
14.30 MotoGP Pramac Motorrad Grand Prix Deutschland, Αγώνας LIVE COSMOTE SPORT5HD
14.35 FIVB Μπιτς Βόλεϊ World Tour, Ελβετία, Γκστάαντ, Τελικός 3ης Θέσης Γυναικών LIVE COSMOTE SPORT8HD
15.50 FIVB Μπιτς Βόλεϊ World Tour, Ελβετία, Γκστάαντ, Τελικός Γυναικών LIVE COSMOTE SPORT8HD
16.20 Red Bull MotoGP Rookies Cup, Γερμανία, Σάχσερινγκ, 2ος Αγώνας LIVE COSMOTE SPORT5HD
Δευτέρα 16.07.18
Τρίτη 17.07.18
Τετάρτη 18.07.18
Πέμπτη 19.07.18
Παρασκευή 20.07.18
03.00 Dallas Wings-Washington Mystics, WNBA Regular Season LIVE COSMOTE SPORT4HD
11.50 FORMULA 1 EMIRATES GROSSER PREIS VON DEUTSCHLAND, 1ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD
14.45 Λιθουανία-Ελλάδα, Euro Beach Soccer League Ανδρών, Μόσχα LIVE COSMOTE SPORT7HD
15.50 FORMULA 1 EMIRATES GROSSER PREIS VON DEUTSCHLAND, 2ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD
19.00 WRC Φινλανδία, Μαγκαζίνο COSMOTE SPORT5HD
Σάββατο 21.07.18
12.50 FORMULA 1 EMIRATES GROSSER PREIS VON DEUTSCHLAND, 3ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD
15.50 FORMULA 1 EMIRATES GROSSER PREIS VON DEUTSCHLAND, Κατατακτήριες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD
16.00 Ελλάδα-Καζακστάν, Euro Beach Soccer League Ανδρών, Μόσχα LIVE COSMOTE SPORT7HD
18.00 Neymar Jr. Five, Παγκόσμιος Τελικός LIVE COSMOTE SPORT1HD
Κυριακή 22.07.18
15.45 FORMULA 1 EMIRATES GROSSER PREIS VON DEUTSCHLAND, Αγώνας LIVE COSMOTE SPORT5HD
16.00 Ελλάδα-Μολδαβία, Euro Beach Soccer League Ανδρών, Μόσχα LIVE COSMOTE SPORT7HD
21.00 NASCAR Cup Series, New Hampshire Foxwoods Resorts Casino 301, Αγώνας LIVE COSMOTE SPORT7HD
22.00 Atlanta Dream-Seattle Storm, WNBA Regular Season LIVE COSMOTE SPORT8HD
Δευτέρα 23.07.18
12.00 ATP 500 German Tennis Championships, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD
14.00 ATP 500 German Tennis Championships, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD
16.00 ATP 500 German Tennis Championships, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD
18.30 ATP 500 German Tennis Championships, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD