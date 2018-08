Ραντεβού με την ιστορία ο Τσιτσιπάς - Πού θα δούμε τον τελικό και τι ώρα - Ιδού το τρέιλερ (ΒΙΝΤΕΟ)

52 views 0 shares

Για πρώτη φορά στην καριέρα του, ο Στέφανος Τσιτσιπάς, θα αγωνιστεί σε τελικό σε τουρνουά ATP Masters 1000.

Απόψε στις 23.00, θα αντιμετωπίσει τον Ραφαέλ Ναδάλ για την κατάκτηση του Rogers Cup, στο Τορόντο και ο αγώνας θα μεταδοθεί αποκλειστικά στην COSMOTE TV (COSMOTE SPORT 6HD).