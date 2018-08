Μπέρνλι - Ολυμπιακός και κλήρωση Τσάμπιονς Λιγκ σήμερα! Πού θα τα δούμε;

642 views 0 shares

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

00:00 Eurosport 1 US Open 3η ημέρα, Νέα Υόρκη

06:00 Eurosport 1 US Open 3η ημέρα, Νέα Υόρκη

18:00 Eurosport 2 US Open 4η ημέρα, Νέα Υόρκη

19:00 Eurosport 1 Κλήρωση UEFA Champions League Φάση ομίλων

19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κλήρωση UEFA Champions League Φάση ομίλων

19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Κοπεγχάγη-Αταλάντα Play offs Europa League

20:00 Eurosport 1 US Open 4η ημέρα, Νέα Υόρκη

20:00 COSMOTE SPORT 8 HD Φλένσμπουργκ-Γκέπινγκεν Bundesliga Χάντμπολ

21:00 ΕΡΤ2 Diamond League Ελβετία

21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Μπέρνλι – Ολυμπιακός Play offs Europa League