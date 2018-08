Μαθαίνουν αντίπαλο Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ - Πού θα δούμε την κλήρωση και ποια ώρα!

183 views 0 shares

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

14:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κλήρωση UEFA Europa League Φάση ομίλων

18:00 Eurosport 2 US Open 5η ημέρα, Νέα Υόρκη

18:30 Eurosport 1 US Open 5η ημέρα, Νέα Υόρκη

19:30 COSMOTE SPORT 8 HD Πάντερμπορν-Μπόχουμ Bundesliga 2

21:00 COSMOTE SPORT 2 HD Χετάφε-Βαγιαδολίδ LaLiga Santander

21:00 ΕΡΤ2 Diamond League Ελβετία

21:30 Novasports 1HD Μίλαν – Ρόμα Campionato

21:30 COSMOTE SPORT 3 HD Ανόβερο-Ντόρτμουντ Bundesliga

21:45 Novasports 3HD Λιντς – Μίντλεσμπρο Championship

21:45 Novasports 2HD Λιόν – Νις Πρωτάθλημα Γαλλίας

22:15 Eurosport 1 US Open 5η ημέρα, Νέα Υόρκη

23:00 COSMOTE SPORT 2 HD Βιγιαρεάλ-Τζιρόνα LaLiga Santander

23:00 COSMOTE SPORT 7 HD Έιμπαρ-Ρεάλ Σοσιεδάδ LaLiga Santander