VTB United League - Ακόμα μια διεθνής μπασκετική διοργάνωση παίζει στις οθόνες σας

H διεθνής μπασκετική διοργάνωση, VTB United League, όπου συμμετέχουν οι ισχυρότερες ομάδες κρατών της βορειοανατολικής Ευρώπης, όπως η Ρωσία, η Λετονία, η Εσθονία, το Καζακστάν, η Πολωνία και η Λευκορωσία, προστίθεται από αυτή τη σεζόν στο πλούσιο αθλητικό πρόγραμμα της COSMOTE TV.

Με το πρώτο τζάμπολ της νέας σεζόν στην VTB United League, στις 5 Οκτωβρίου, οι συνδρομητές της COSMOTE TV θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν στα κανάλια COSMOTE SPORT HD μοναδικές αναμετρήσεις μεταξύ της ΤΣΣΚΑ του Δημήτρη Ιτούδη, της Χίμκι του Γιώργου Μπαρτζώκα και της Ούνικς του Δημήτρη Πρίφτη, μεταξύ άλλων.

Στη διοργάνωση υπάρχει μάλιστα και άλλη ελληνική εκπροσώπηση, καθώς στη λευκορωσική Τσμοκι Μινσκ αγωνίζεται ο Ζήσης Σαρικόπουλος. Ακόμα, στα παρκέ της VTB United League θα δούμε παλιούς γνώριμους των ελληνικών γηπέδων, όπως ο Χάκετ της ΤΣΣΚΑ, ο Κρόκετ και ο Πρέιθερ της Κίμκι, αλλά και πρώην ΝΒΑers, όπως ο Σέρχιο Ροντρίγκεζ της ΤΣΣΚΑ, ο Μπράντον Τζένινγκς της Ζενίτ και ο Αλεξέι Σβεντ της Κιμκι.

Η VTB United League έρχεται να προστεθεί στο πλούσιο μπασκετικό πρόγραμμα των καναλιών COSMOTE SPORT HD. Η COSMOTE TV μεταδίδει σε αποκλειστικότητα όλο το NBA -και από φέτος με ενισχυμένο πρόγραμμα μεταδόσεων στην prime time ζώνη-, τους εντός έδρας αγώνες των KAE Παναθηναϊκός, ΚΑΕ Ολυμπιακός και ΚΑΕ ΑΕΚ για την Basket League, μαζί με άλλα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, όπως το ισπανικό και το τουρκικό. Συνολικά, τη νέα τηλεοπτική σεζόν, η COSMOTE TV φιλοξενεί πάνω από 30 αθλητικές διοργανώσεις σε όλα τα σπορ, προσφέροντας περισσότερες από 8.000 ώρες live προγράμματος.

Συνολικά με 16 αθλητικά κανάλια, η COSMOTE TV προσφέρει μακράν το πλουσιότερο αθλητικό πρόγραμμα στην ελληνική τηλεόραση. Τα 10 κανάλια COSMOTE SPORT HD, μαζί με τα κανάλια FOX Sports HD, Nautical Channel HD, Ginx E Sports και Outdoor Channel HD, είναι διαθέσιμα για θέαση μέσα από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή, live ή on demand, μέσω της υπηρεσίας COSMOTE TV GO, από οποιοδήποτε δίκτυο σταθερής ή κινητής, με το πακέτο COSMOTE TV GO Sports.