Έκει θα βλέπετε από εδώ και μπρος το κορυφαίο μπασκετικό πρωτάθλημα της Ευρώπης

Το κορυφαίο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα μπάσκετ, η ισπανική ACB Liga Endesa θα μεταδίδεται για τα επόμενα τρία χρόνια, έως και την αγωνιστική περίοδο 2020-21 ζωντανά και αποκλειστικά στην COSMOTE TV.

Το πρωτάθλημα κάνει πρεμιέρα για τη νέα σεζόν, την Πέμπτη 27/9 στις 22.30 (COSMOTE SPORT 6HD) με τον αγώνα Μπαρτσελόνα-Γκραν Κανάρια. Οι "μπλαουγκράνα" προέρχονται από τέσσερις σεζόν χωρίς στέμμα πρωταθλητή, με τον Σβέτισλαβ Πέσιτς να έχει ανανεώσει ολοκληρωτικά το ρόστερ, στο οποίο προστέθηκε ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, Κρις Σίνγκλετον.

Από τη σύνθεση ωστόσο, θα λείπει για πρώτη φορά έπειτα από 21 χρόνια ο Χουάν Κάρλος Ναβάρο και για αυτό οι γηπεδούχοι έχουν ετοιμάσει προς τιμήν του πλήθος εκδηλώσεων. Η Γκραν Κανάρια, ομάδα που πέρυσι είχε φύγει με το "διπλό" από το “Palau”, θα εμφανιστεί με νέο προπονητή, τον Σάλβα Μαλντονάδο και τους δυο πρώην παίκτες του Ολυμπιακού, DJ Στρόμπερι και Κιμ Τιλί.

Tην Κυριακή 30/9, στις 20.15, η δράση στην 1η αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος συνεχίζεται με την αναμέτρηση της πρωταθλήτριας Ρεάλ Μαδρίτης με την Τενερίφη (COSMOTE SPORT 4HD).

Συνολικά με 16 αθλητικά κανάλια, η COSMOTE TV προσφέρει μακράν το πλουσιότερο αθλητικό πρόγραμμα στην ελληνική τηλεόραση. Τα 10 κανάλια COSMOTE SPORT HD, μαζί με τα κανάλια FOX Sports HD, Nautical Channel HD, Ginx E Sports και Outdoor Channel HD, είναι διαθέσιμα για θέαση μέσα από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή, live ή on demand, μέσω της υπηρεσίας COSMOTE TV GO, από οποιοδήποτε δίκτυο σταθερής ή κινητής, με το πακέτο COSMOTE TV GO Sports.