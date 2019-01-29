Ανακοίνωσε τις ημερομηνίες και ώρες των ντέρμπι η Superleague - Όλο το πρόγραμμα!

Superleague: Το πρόγραμμα με τις ημερομηνίες και ώρες των αγώνων από την 21η έως και την 30ή και τελευταία αγωνιστική ανακοίνωσε η Superleague.
Σε αυτό, φυσικά, ξεχωρίζουν τα ντέρμπι, που μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πότε και τι ώρες θα διεξαχθούν.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
21Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 16/02/2019 19:00 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Ο.Α.Κ.Α. ΕΡΤ
ΣΑΒΒΑΤΟ 16/02/2019 19:30 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "ΟΙ ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ" NOVA
ΚΥΡΙΑΚΗ 17/02/2019 15:00 Α.Ε.Λ. - Α.Ο. ΞΑΝΘΗ AEL FC ARENA NOVA
ΚΥΡΙΑΚΗ 17/02/2019 17:15 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ NOVA
ΚΥΡΙΑΚΗ 17/02/2019 18:00 ΑΡΗΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΗΠΕΔΟ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ ΕΡΤ
ΚΥΡΙΑΚΗ 17/02/2019 19:30 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Α.Ε.Κ. ΣΤΑΔΙΟ "Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ" NOVA
ΔΕΥΤΕΡΑ 18/02/2019 19:00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ - Π.Α.Ο.Κ. "Γ. ΚΑΜΑΡΑΣ" ΡΙΖΟΥΠΟΛΗ ΕΡΤ
ΔΕΥΤΕΡΑ 18/02/2019 19:30 Ο.Φ.Η. - ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ ΓΗΠΕΔΟ Θ. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ NOVA
22Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 23/02/2019 16:00 Α.Ο. ΞΑΝΘΗ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ΞΑΝΘΗ ARENA ΕΡΤ
ΣΑΒΒΑΤΟ 23/02/2019 17:15 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΓΗΠΕΔΟ "ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΤΡΩΝΗΣ" NOVA
ΣΑΒΒΑΤΟ 23/02/2019 19:30 Α.Ε.Κ. - ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ Ο.Α.Κ.Α. NOVA
ΚΥΡΙΑΚΗ 24/02/2019 15:00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ Γ.Σ.Σ. NOVA
ΚΥΡΙΑΚΗ 24/02/2019 19:00 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ - Α.Ε.Λ. Δ.Α.Κ. ΛΑΜΙΑΣ ΕΡΤ
ΚΥΡΙΑΚΗ 24/02/2019
19:30
Π.Α.Ο.Κ. - ΑΡΗΣ
ΓΗΠΕΔΟ Α.Σ. ΠΑΟΚ
ΤΟΥΜΠΑΣ
NOVA
ΔΕΥΤΕΡΑ 25/02/2019 17:15 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Ο.Φ.Η. ΣΤΑΔΙΟ "Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ" NOVA
ΔΕΥΤΕΡΑ 25/02/2019 19:00 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΕΡΤ
23Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 02/03/2019 17:15 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ NOVA
ΣΑΒΒΑΤΟ 02/03/2019 19:00 ΑΡΗΣ - Α.Ε.Κ. ΓΗΠΕΔΟ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ ΕΡΤ
ΣΑΒΒΑΤΟ 02/03/2019 19:30 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - Α.Ο. ΞΑΝΘΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "ΟΙ ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ" NOVA
ΚΥΡΙΑΚΗ 03/03/2019 15:00 Ο.Φ.Η. - Α.Ε.Λ. ΓΗΠΕΔΟ Θ. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ NOVA
ΚΥΡΙΑΚΗ 03/03/2019 16:00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ "Γ. ΚΑΜΑΡΑΣ" ΡΙΖΟΥΠΟΛΗ ΕΡΤ
ΚΥΡΙΑΚΗ 03/03/2019 19:00 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - Π.Α.Ο.Κ. Ο.Α.Κ.Α. ΕΡΤ
ΚΥΡΙΑΚΗ 03/03/2019 19:30 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΓΗΠΕΔΟ "ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ" NOVA
ΔΕΥΤΕΡΑ 04/03/2019 19:00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΡΤ
24Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 09/03/2019 16:00 Α.Ο. ΞΑΝΘΗ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗ ARENA ΕΡΤ
ΣΑΒΒΑΤΟ 09/03/2019 17:15 Α.Ε.Λ. - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ AEL FC ARENA NOVA
ΣΑΒΒΑΤΟ 09/03/2019 19:30 Α.Ε.Κ. - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Ο.Α.Κ.Α. NOVA
ΚΥΡΙΑΚΗ 10/03/2019 16:00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ - Ο.Φ.Η. "Γ. ΚΑΜΑΡΑΣ" ΡΙΖΟΥΠΟΛΗ ΕΡΤ
ΚΥΡΙΑΚΗ 10/03/2019
17:15
Π.Α.Ο.Κ. - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΗΠΕΔΟ Α.Σ. ΠΑΟΚ
ΤΟΥΜΠΑΣ NOVA
ΚΥΡΙΑΚΗ 10/03/2019 19:00 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ Δ.Α.Κ. ΛΑΜΙΑΣ ΕΡΤ
ΚΥΡΙΑΚΗ 10/03/2019 19:30 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΡΗΣ * ΣΤΑΔΙΟ "Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ" NOVA
ΔΕΥΤΕΡΑ 11/03/2019 19:00 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΕΡΤ
* ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ προκριθεί στην επόμενη φάση του EUROPA LEAGUE (φάση των 16), ο αγώνας ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΡΗΣ ενδέχεται να διεξαχθεί τη Δευτέρα 11.03.2019, με παράλληλη κάλυψη των τηλεοπτικών ζωνών της Κυριακής 10.03.2019.
25Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 16/03/2019 17:15 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ ΓΗΠΕΔΟ "ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ" NOVA
ΣΑΒΒΑΤΟ 16/03/2019 19:00 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - Π.Α.Ο.Κ. ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΕΡΤ
ΣΑΒΒΑΤΟ 16/03/2019 19:30 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - Α.Ε.Λ. ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "ΟΙ ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ" NOVA
ΚΥΡΙΑΚΗ 17/03/2019 15:00 Ο.Φ.Η. - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ΓΗΠΕΔΟ Θ. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ NOVA
ΚΥΡΙΑΚΗ 17/03/2019 16:00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - Α.Ε.Κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΡΤ
ΚΥΡΙΑΚΗ 17/03/2019 19:00 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ο.Α.Κ.Α. ΕΡΤ
ΚΥΡΙΑΚΗ 17/03/2019 19:30 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - Α.Ο. ΞΑΝΘΗ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ Γ.Σ.Σ. NOVA
ΔΕΥΤΕΡΑ 18/03/2019 19:00 ΑΡΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ ΓΗΠΕΔΟ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ ΕΡΤ
26Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 30/03/2019 17:15 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ NOVA
ΣΑΒΒΑΤΟ 30/03/2019 19:00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ "Γ. ΚΑΜΑΡΑΣ" ΡΙΖΟΥΠΟΛΗ ΕΡΤ
ΣΑΒΒΑΤΟ 30/03/2019 19:30 Α.Ε.Λ. - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ AEL FC ARENA NOVA
ΚΥΡΙΑΚΗ 31/03/2019 16:00 ΑΡΗΣ - Ο.Φ.Η. ΓΗΠΕΔΟ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ ΕΡΤ
ΚΥΡΙΑΚΗ 31/03/2019 17:15 Α.Ε.Κ. - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ Ο.Α.Κ.Α. NOVA
ΚΥΡΙΑΚΗ 31/03/2019 19:00 Α.Ο. ΞΑΝΘΗ - Π.Α.Ο.Κ. ΞΑΝΘΗ ARENA ΕΡΤ
ΚΥΡΙΑΚΗ 31/03/2019 19:30 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑΔΙΟ "Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ" NOVA
ΔΕΥΤΕΡΑ 01/04/2019 19:00 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Δ.Α.Κ. ΛΑΜΙΑΣ ΕΡΤ
27Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 06/04/2019 17:15 Ο.Φ.Η. - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΓΗΠΕΔΟ Θ. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ NOVA
ΣΑΒΒΑΤΟ 06/04/2019 19:00 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΑΡΗΣ Ο.Α.Κ.Α. ΕΡΤ
ΣΑΒΒΑΤΟ 06/04/2019 19:30 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - Α.Ε.Λ. ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ Γ.Σ.Σ. NOVA
ΚΥΡΙΑΚΗ 07/04/2019 16:00 Α.Ο. ΞΑΝΘΗ - Α.Ε.Κ. ΞΑΝΘΗ ARENA ΕΡΤ
ΚΥΡΙΑΚΗ 07/04/2019 17:15 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ΓΗΠΕΔΟ "ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ" NOVA
ΚΥΡΙΑΚΗ 07/04/2019 19:00 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΕΡΤ
ΚΥΡΙΑΚΗ 07/04/2019
19:30
Π.Α.Ο.Κ. - ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ
ΓΗΠΕΔΟ Α.Σ. ΠΑΟΚ
ΤΟΥΜΠΑΣ
NOVA
ΔΕΥΤΕΡΑ 08/04/2019 19:00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΡΤ
28Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 14/04/2019 19:00 Α.Ε.Λ. - Π.Α.Ο.Κ. AEL FC ARENA NOVA
ΚΥΡΙΑΚΗ 14/04/2019 19:00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ "Γ. ΚΑΜΑΡΑΣ" ΡΙΖΟΥΠΟΛΗ ΕΡΤ
ΚΥΡΙΑΚΗ 14/04/2019 19:00 ΑΡΗΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΓΗΠΕΔΟ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ ΕΡΤ
ΚΥΡΙΑΚΗ 14/04/2019 19:00 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ - Α.Ε.Κ. Δ.Α.Κ. ΛΑΜΙΑΣ ΕΡΤ
ΚΥΡΙΑΚΗ 14/04/2019 19:00 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ NOVA
ΚΥΡΙΑΚΗ 14/04/2019 19:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Α.Ο. ΞΑΝΘΗ ΣΤΑΔΙΟ "Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ" NOVA
ΚΥΡΙΑΚΗ 14/04/2019 19:00 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - Ο.Φ.Η. Ο.Α.Κ.Α. ΕΡΤ
ΚΥΡΙΑΚΗ 14/04/2019 19:00 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "ΟΙ ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ" NOVA
29Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 21/04/2019 19:00 Α.Ε.Κ. - Α.Ε.Λ. Ο.Α.Κ.Α. NOVA
ΚΥΡΙΑΚΗ 21/04/2019 19:00 Α.Ο. ΞΑΝΘΗ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ ΞΑΝΘΗ ARENA ΕΡΤ
ΚΥΡΙΑΚΗ 21/04/2019 19:00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΡΤ
ΚΥΡΙΑΚΗ 21/04/2019 19:00 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Δ.Α.Κ. ΛΑΜΙΑΣ ΕΡΤ
ΚΥΡΙΑΚΗ 21/04/2019 19:00 Ο.Φ.Η. - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΓΗΠΕΔΟ Θ. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ NOVA
ΚΥΡΙΑΚΗ 21/04/2019
19:00
Π.Α.Ο.Κ. - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
ΓΗΠΕΔΟ Α.Σ. ΠΑΟΚ
ΤΟΥΜΠΑΣ
NOVA
ΚΥΡΙΑΚΗ 21/04/2019 19:00 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΑΡΗΣ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΕΡΤ
ΚΥΡΙΑΚΗ 21/04/2019 19:00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ Γ.Σ.Σ. NOVA
30Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 05/05/2019 19:00 Α.Ε.Λ. - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ AEL FC ARENA NOVA
ΚΥΡΙΑΚΗ 05/05/2019 19:00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ - ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ "Γ. ΚΑΜΑΡΑΣ" ΡΙΖΟΥΠΟΛΗ ΕΡΤ
ΚΥΡΙΑΚΗ 05/05/2019 19:00 ΑΡΗΣ - Α.Ο. ΞΑΝΘΗ ΓΗΠΕΔΟ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ ΕΡΤ
ΚΥΡΙΑΚΗ 05/05/2019 19:00 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΗΠΕΔΟ "ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ" NOVA
ΚΥΡΙΑΚΗ 05/05/2019 19:00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - Ο.Φ.Η. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΡΤ
ΚΥΡΙΑΚΗ 05/05/2019 19:00 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - Α.Ε.Κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ NOVA
ΚΥΡΙΑΚΗ 05/05/2019 19:00 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ Ο.Α.Κ.Α. ΕΡΤ
ΚΥΡΙΑΚΗ 05/05/2019 19:00 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - Π.Α.Ο.Κ. ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "ΟΙ ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ" NOVA