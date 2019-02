Έχεις ΠΑΣ-Παναθηναϊκός και όχι μόνο! Πού θα δούμε όλα τα ματσάκια σήμερα;

413 views 0 shares

Αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα:

14:00 COSMOTE SPORT 2 HD Χετάφε-Θέλτα LaLiga Santander

14.00 COSMOTE SPORT7HD Ουνιόν Βερολίνου-Σαντχάουζεν Bundesliga 2

14.00 COSMOTE SPORT6HD Τουρνουά Τένις ATP 250 Sofia Open 1ος ημιτελικός

14.00 COSMOTE SPORT9HD Τσεχία-Ρουμανία: 1ος γύρος Τουρνουά Τένις Fed Cup, αγώνας μονού

16.30 COSMOTE SPORT9HD Τσεχία-Ρουμανία: 1ος γύρος, αγώνας μονού

14:30 COSMOTE SPORT 1 HD Φούλαμ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League

15.00 ΕΡΤ3 Δόξα Δράμας-Τρίκαλα Football League

16:30 COSMOTE SPORT 8 HD Ανόβερο-Νυρεμβέργη Bundesliga

16:30 COSMOTE SPORT 7 HD Γκλάντμπαχ-Χέρτα Βερολίνου Bundesliga

16:30 COSMOTE SPORT 5 HD Φράιμπουργκ-Βόλφσμπουργκ Bundesliga

16:30 COSMOTE SPORT 4 HD Λειψία-Άιντραχτ Φρανκφούρτης Bundesliga

16:30 COSMOTE SPORT 3 HD Ντόρτμουντ-Χόφενχαϊμ Bundesliga

17:00 ΕΡΤ Play1 Ολυμπιακός – Ηρακλής Volley League ανδρών

17:00 ΕΡΤ2 Basket All Star Game Basket League

17.00 Novasports3HD Νότιγχαμ Φόρεστ-Μπρέντφορντ, Championship

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Λίβερπουλ-Μπόρνμουθ Premier League

17:00 ΕΡΤ Play1 Ολυμπιακός – Ηρακλής Volley League​

17:00ΕΡΤ2 Rising Stars - All Time Stars All Star Game

17:15 COSMOTE SPORT 2 HD Ατλέτικο Μαδρίτης-Ρεάλ Μαδρίτης LaLiga Santander

17:15 Novasports 1HD Πανιώνιος - Απόλλων Σμύρνης Super League

18.00 COSMOTE SPORT6HD Τουρνουά Τένις ATP 250 Sofia Open 2ος ημιτελικός

19:00 ΕΡΤ1 Ξάνθη – Λαμία Super League

19.00 Novasports 3 Φιορεντίνα-Νάπολι Serie A

19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Μπάγερν Μονάχου-Σάλκε Bundesliga

19.30 Novasports 1 Χεράκλες-Άγιαξ ολλανδικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου

19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Εσπανιόλ-Ράγιο Βαγεκάνο LaLiga Santander

19.30 Novasports5HD Στόουκ-Γ.Μπρόμιτς Championship

19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Μπράιτον-Μπέρνλι Premier League

19:30 Novasports 2HD ΠΑΣ Γιάννινα – Παναθηναϊκός Super League

21.00 Novasports 3 Ναντ-Νιμ Ligue 1

21.30 Novasports 1 Πάρμα-Ίντερ Serie A

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Λεγκανές-Μπέτις LaLiga Santander

21.45 Novasports4HD Φέγενορντ-Ντε Γκράαφσαπ ολλανδικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου