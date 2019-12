Το Joker και πολλές άλλες ταινίες έρχονται στην ελληνική τηλεόραση

50 views 0 shares

Οι ταινίες και σειρές που θα προβληθούν αποκλειστικά από τα κανάλια της Nova έκλεισαν και φέτος το καθιερωμένο τους ραντεβού με τα μεγάλα βραβεία, ξεκινώντας δυναμικά με τις υποψηφιότητες Βραβείων Χρυσής Σφαίρας 2020.

Ανάμεσα στις ταινίες που ξεχώρισαν είναι η «Once upon a Time…in Hollywood» του Quentin Tarantinο, η οποία διεκδικεί βραβεία στις κυριότερες κατηγορίες: Καλύτερης Ταινίας Κωμωδία / Μιούζικαλ, Α΄ Ανδρικού Ρόλου Κωμωδία / Μιούζικαλ για τον Leonardo DiCaprio, B’ Ανδρικού Ρόλου Κωμωδία / Μιούζικαλ για τον Brad Pitt, Σκηνοθεσίας και Σεναρίου.

Ακολουθεί η ταινία που έσπασε ταμεία παγκοσμίως, ξεχωρίζοντας για τη συγκλονιστική ερμηνεία του Joaquin Phoenix, «Joker». Η ταινία είναι υποψήφια για 4 υποψηφιότητες: Καλύτερης Ταινίας, Α’ Ανδρικού Ρόλου Δράμα για τον Joaquin Phoenix, Σκηνοθεσίας και Μουσικής.

Η πολεμική ταινία «1917» του Sam Mendes, διεκδικεί βραβείο Καλύτερης Ταινίας Δράμα, Σκηνοθεσίας και Μουσικής.

Το «Knives Out» με πρωταγωνιστή τον Daniel Craig είναι υποψήφιο σε 3 κατηγορίες και συγκεκριμένα: Καλύτερης Ταινίας Κωμωδία / Μιούζικαλ, Α’ Ανδρικού Κωμωδία / Μιούζικαλ για τον Daniel Craig και A’ Γυναικείου Κωμωδία / Μιούζικαλ για την Ana De Armas.

Από τη λίστα των ταινιών που ξεχώρισαν δεν θα μπορούσε να λείπει και το «Pain and Glory», του Pedro Almodovar, το οποίο είναι υποψήφιο στην ξενόγλωσση κατηγορία, διεκδικώντας βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου Δράμα για τον Antonio Banderas.

Από 2 βραβεία διεκδικούν οι ταινίες «Jojo Rabbit»: Καλύτερης Ταινίας Κωμωδία/Μιούζικαλ, Α' Ανδρικού Κωμωδία/Μιούζικαλ, «Little Women»: Α' Γυναικείου Δράμα για την Saoirse Ronan και Μουσικής και «Bombshell»: A' & B' Γυναικείου για την Charlize Theron και την Margot Robbie αντίστοιχα.

Στην κατηγορία Α' Γυναικείου Κωμωδία/Μιούζικαλ υποψήφιες βρίσκονται ακόμα οι Cate Blanchett για το «Where'd you Go, Bernadette?», Beanie Feldstein για το «Booksmart» και η Emma Thompson για την ταινία «Late Night». Στην κατηγορία Α’ Γυναικείου Ρόλου Δράμα συναντάμε υποψήφια την Rene Zellweger για την ταινία «Judy», ενώ στην αντίστοιχη κατηγορία ανδρών υποψήφιος είναι ο Christian Bale για την ταινία «Ford v. Ferrari».

Στη κατηγορία Β' Γυναικείου Ρόλου βρίσκονται αντιμέτωπες η Kathy Bates για την ταινία «Richard Jewell» και η Jennifer Lopez για την ταινία «Hustlers», ενώ στην κατηγορία Β’ Ανδρικού ο Tom Hanks έχει κερδίσει μία υποψηφιότητα για την ερμηνεία του στην ταινία «Α Beautiful Day in the Neighborhood».

Από μία υποψηφιότητα έχουν κερδίσει οι ταινίες «Motherless Brooklyn», «Missing Link» και «Portrait of a Lady on Fire».

Σε ότι αφορά στις σειρές, βραβεία διεκδικεί το «Chernobyl» με 4 υποψηφιότητες: Καλύτερης Μίνι Σειράς, Α' Ανδρικού για τον Jared Harris, B' Ανδρικού & Β' Γυναικείου για τον Stellan Skarsgard και την Emily Watson αντίστοιχα. Ακολουθεί η «The Loudest Voice» με 2 υποψηφιότητες: Καλύτερης Μίνι Σειράς και Α' Ανδρικού Ρόλου για τον Russell Crowe. Οι σειρές «Barry», «Big Little Lies» και «Succession» διεκδικούν 3 υποψηφιότητες, ενώ το «Game of Thrones» διεκδικεί ένα βραβείο για την ερμηνεία του Kit Harington.

Η 77η Τελετή Απονομής των Βραβείων Χρυσής Σφαίρας θα προβληθεί LIVE και αποκλειστικά, την Κυριακή 5 Ιανουαρίου, στις 02:00 μετά τα μεσάνυχτα, από το Novacinema1HD.

Όλες οι παραπάνω ταινίες και σειρές προβάλλονται από τα κανάλια Novacinema την περίοδο 2019-2020, ενώ ανάλογα με την ημερομηνία προβολής τους είναι διαθέσιμες και στις υπηρεσίες Nova Go και Nova On Demand, έτσι ώστε οι συνδρομητές να τις απολαμβάνουν όποτε θέλουν και όπου και αν βρίσκονται!