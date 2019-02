Αδιανόητα πράγματα από τον Ντόντσιτς - Έτσι «τρέλανε» ξανά το ΝΒΑ - Δεν υπάρχει το ρεκόρ του! (vid)

Ο Λούκα Ντόντσιτς έχει βαλθεί να τρελάνει τους πάντες στο NBA με τις εμφανίσεις του και κόντρα στους Χόρνετς έκανε ακόμα μία εκπληκτική.

Συγκεκριμένα, ο αστέρας των Μάβερικς είχε 19 πόντους, 11 ασίστ και 10 ριμπάουντ, σημειώνοντας το τρίτο του triple double για φέτος.

Μεγαλύτερη αξία έχει το γεγονός πως ο Σλοβένος γκαρντ έχει καταφέρει να είναι ο μοναδικός teenager στον μαγικό κόσμο, που καταγράφει τέτοιες τρομερές επιδόσεις και μάλιστα μέσα σε διάστημα 16 ημερών!

Απίστευτος!

.@luka7doncic making history in the Mavs big home victory over the Hornets tonight. He finished with 19p/11a/10r for his triple-double making him the only teen in the history of the NBA w/ 3 triple-doubles & he's done it all in the last 16 days! pic.twitter.com/OF8bBRbRdE