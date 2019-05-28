Toggle navigation
MENU
28 ΜΑΙ 2019
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΜΠΑΣΚΕΤ
ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ
LIFE
BLOGS
HOT DOG
ΡΟΗ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER ΓΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Εθνική Ελλάδος
ΑΕΚ
Άρης
ΑΕΛ
Απόλλων Σμύρνης
Αστέρας Τρίπολης
Ατρόμητος
ΛΑΜΙΑ
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
SCODA ΞΑΝΘΗΣ
Ολυμπιακός
ΟΦΗ
Παναθηναϊκός
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
ΠΑΟΚ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
SUPERLEAGUE
Football League
Premier League
La Liga
Serie A
VIDEO
28/05/19 - 09:08
Ποιος μετράει βήματα; Best Dunks στα playoffs του ΝΒΑ με Γιάνναρο!
Απίθανα plays!
Sportdog Team
96
views
0
shares
TAGS
NBA
Γιάννης Αντετοκούνμπο
ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ
Please enable JavaScript to view the
comments powered by Disqus.
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Χορταστικός Ντε Ρόσι! Αυτά είναι τα 10 καλύτερα γκολ με τη...
Απίθανη φάση με Αντετοκούνμπο-Λέοναρντ - Dunk of the night...
Crazy block! Απίθανη τάπα Αντετοκούνμπο στο Game 6 - Έσβησε...
Τελευταίο top5 με Αντετοκούνμπο - Κορυφαίος Λέοναρντ -...
Top5 με κεντρικό πρωταγωνιστή τον Giannis - Εμφανίζεται σε...
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ VIDEOS