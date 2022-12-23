Θα σκίσετε τα... δίχτυα για πάρτη της! Ρωσίδα παίζει λίμπερο και προκαλεί... επιθετικά (ΦΩΤΟ)

Αγωνιζόταν ως αθλήτρια του βόλεϊ ως λίμπερο! H Αλένα Γκολόσνοβα άφησε πίσω της την καριέρα της στο φιλέ, αφιερώνοντας τη ζωή της στην οικογένειά της.
Η απόφασή αυτή ήταν το 2015 όταν ήταν 23. Σήμερα είναι 28 οπότε όλα μπορούν να συμβούν. Όπως μία μεταγραφή εδώ στην Ελλάδα. Θα το θέλαμε πολύ.
Δείτε γιατί... Η γυναίκα είναι κούκλα.
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По нашей с @olesa_shepeleva задумке Леха с Софией должны были быть лучшими друзьями ???? Но что-то пошло не так ???? ⠀ Меня часто спрашивают хочу ли я ещё детей?! Конечно хочу. И даже можно несколько. Там уж как пойдёт???????? ⠀ Хотя была тут на детском дне рождении и поняла, что я вообще не ощущаю себя мамой. Так чтоб там как-то играть и посвящать всю себя ребёнку, особенно на тусовке ???? Я смотрю на мамочек со стороны и как-будто я не имею с ними ничего общего ???????????? Странное ощущение такое... Поэтому в будущем планирую ребёнок +1 (няня)☝???? ⠀ И хотела сказать, что очень восхищена тайм-менеджментом и чёткой логистикой женщин с двумя детьми и более. А если ещё и муж есть, то это лэвэл 100 ????Просто респектуля вам, девчат ???????? ⠀ Давайте опрос, интересно, сколько у вас детей? Хочу проверить много ли многодетных мам на меня подписано ???? #самаяособеннаяизвсехособенных #инстамама #инстамамы #многодетнаямама #материнство #инстадети
«Ваша пища должна быть лекарством, а ваше лекарство должно быть пищей» Гиппократ ⠀ Для меня не существует различия диет: для поддержания почек, при аллергии, способствующих похудению, противораковых, снижающих уровень холестерина и давления, улучшающих гормональный фон... В моем понимании существует одна истинно верная диета - растительная ???? ⠀ Я безумна счастлива, что мы с @kardash.daryaa запустили марафон #ГринКарантин через который прошли более 100 человек ???????? 12 человек смогли избавиться от аллергии, несколько - от экземы. И это всего за несколько недель растительного питания☝???? ⠀ Причиной ваших хронических заболеваний может быть всего лишь неправильное питание и образ жизни ???? ⠀ Девочки, ввиду того, что после старта последнего потока посыпалось огромное количество заявок, а так же мы понимаем, что нам многим ещё хочется помочь, мы решили открыть доступ к закрытой страничке в Инстаграм 4-го потоко нашего марафона ???????? ⠀ Что вы получаете? ⁃ Запись моего прямого эфира о питании и ЗОЖ; ⁃ Запись моего прямого эфира с тренировкой и растяжкой; ⁃ Запись прямого эфира с астропсихологом @guru_goroskop; ⁃ Домашние тренировки; ⁃ Прямой эфир на тему меднцины и лечения; ⁃ Прямой эфир с мощной функциональной тренировкой; ⁃ Прямой эфир по МФР. ⠀ Огромное количество информации всего за 990₽???????? Где такое видано вообще? ???? ⠀ Я просто хочу спасти всех на свете, поэтому такая щедрая ???? Не ждите, пока во мне проснётся предпринимательская жилка, и я начну продавать свой труд и знания за те деньги, которые они стоят ???? Берите, пока дают почти бесплатно ???????? ⠀ Пишите в @green_marathon_info по всем вопросам ???? И листайте ???????? Читайте отзывы внимательно ???? #худеемсАленойГолосновой #марафонAG #веганмарафон #мамавеган #веганство #goveganAG
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