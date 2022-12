Αυτή είναι η καυτή αεροσυνοδός που έδωσε το τρόπαιο στον Μέσι - Δείτε την χωρίς ρούχα στο insta!

Ο λόγος για την Αντριάνα Πολ, αεροσυνοδό της Qatar Airways, η οποία βρέθηκε στο πόντιουμ κατά την απονομή του τροπαίου στον Λιονέλ Μέσι και την παρέα του, μαγνητίζοντας πάνω της τα βλέμματα.

Η εντυπωσιακή κοπέλα μίλησε για την συνύπαρξή της με Μέσι και Εμπαπέ αναφέροντας πως «ήταν μια απίστευτη εμπειρία, ήμουν πολύ τυχερή να με διαλέξουν ανάμεσα σε 15.000 αεροσυνοδούς της εταιρείας. Το βραβείο του MVP ήταν βαρύ, περίπου έξι κιλά, τα χέρια μου έτρεμαν όλη την ώρα.

Είμαι κορίτσι της εξοχής, γεννήθηκα στην Μπαρσάνα, στη Μαραμούρες. Έμενα με τους γονείς και τους παππούδες μου. Κάθε πρωί αρμέγαμε τις αγελάδες και μετά περπατούσα χιλιόμετρα για να πάω σχολείο. Αν τα έλεγα αυτά σε κάποιον εδώ, δεν θα με πίστευε. Έφυγα από τη Ρουμανία οκτώ χρόνια πριν, έμεινα τρία χρόνια στο Λονδίνο και μετά ήρθα στην Ντόχα».

Of course Adriana, the lady who gave Messi the trophy rewarding the best player at the World Cup, is Romanian.

"I used to milk cows and walk some kilometers to school as a kid. No one would believe my life story when they see me now" pic.twitter.com/EY2MBMlqAv