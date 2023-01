Έγραψε ιστορία το διχτυωτό φόρεμα της Σάλμα Χάγιεκ! Τρέλανε κόσμο στην πρεμιέρα του «Magic Mike»

30 views

Δείτε φωτογραφίες από την εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί

Η Σάλμα Χάγιεκ έκανε μια αποκαλυπτική εμφάνιση στο κόκκινο χαλί, στρέφοντας πάνω της τα φλας των παπαράτσι. Η 56χρονη ηθοποιός εμφανίστηκε στην πρεμιέρα της ταινίας «Magic Mike’s Last Dance» στο Μαϊάμι, φορώντας ένα διχτυωτό μαύρο φόρεμα. Συγκεκριμένα, περπάτησε στο κόκκινο χαλί με το see through, φλοράλ φόρεμα, το οποίο και συνδύασε με μαύρο εσώρουχα από μέσα και όλα τα βλέμματα έπεσαν πάνω της. Το λουκ της ολοκλήρωσε με χρυσά πέδιλα και μια πράσινη τσάντα.

Είναι η πρώτη φορά που η Χολιγουντιανή σταρ συμμετέχει στο δημοφιλές franchise. Μιλώντας στο People, δήλωσε για τον ρόλο της στην ταινία δίπλα στον Τσάνινγκ Τέιτουμ: «Οι ακατάλληλες σκηνές ήταν μια πρόκληση. Στην αρχή με τρόμαξαν, αλλά ο Τσάνινγκ είναι ένας πολύ καλός συνεργάτξς. Είναι υπομονετικός κι έχει τέλεια αίσθηση του χιούμορ».

