Είναι... π@τ@ν@! Η Λιάνα Ντελ Ρέι ποζάρει ολόγυμνη και το... παραδέχεται

Η τραγουδίστρια έδωσε μια πρώτη γεύση στο κοινό της από τη φωτογράφιση που έκανε για την προώθηση του τραγουδιού «American Whore»

Η Λάνα Ντελ Ρέι ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το νέο της άλμπουμ, με τίτλο «Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd».

Η διάσημη τραγουδίστρια όμως, αποφάσισε να δώσει μια πρώτη γεύση στο κοινό της και δημοσίευσε μια σειρά φωτογραφιών στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, από τη φωτογράφιση που έκανε για την προώθηση του τραγουδιού «American Whore». Το τραγούδι που θα περιλαμβάνεται στο άλμπουμ, θα κυκλοφορήσει νωρίτερα, στις 14 Φεβρουαρίου. Τα στιγμιότυπα που δημοσίευσε η σταρ μαρτυρούν πως μάλλον θα έχει και βιντεοκλίπ και είναι πιο αποκαλυπτικά από αυτά που θα περίμενε κανείς.

Σε ένα από αυτά, ποζάρει μπροστά από μια κουρτίνα, φορώντας μονάχα ένα λευκό μάλλινο πουλόβερ και τίποτα άλλο από κάτω. Στις δύο επόμενες φωτογραφίες, η Λάνα Ντελ Ρέι επιλέγει να δείξει κι άλλο γυμνό δέρμα στον φωτογραφικό φακό και ποζάρει όπως γεννήθηκε, φορώντας μονάχα ένα κατακόκκινο κραγιόν. Το γυμνό της στήθος καλύπτουν τα μακριά της μαλλιά. Η τραγουδίστρια επέλεξε να μην γράψει τίποτα στη λεζάντα της δημοσίευσής της και άφησε τα σχόλια στο κοινό της. Πριν λίγες ημέρες, νακοίνωσε επισήμως την καθυστέρηση του επερχόμενου άλμπουμ μέχρι τις 24 Μαρτίου, παρόλο που αρχικά σχεδίαζε να το κυκλοφορήσει στις 10 Μαρτίου.

